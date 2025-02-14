GE HealthCare рассчитывает на высокие показатели прибыли в 2025 году

GE HealthCare Technologies рассчитывает, что годовые показатели прибыли превысят прогнозы Уолл-стрит. Компания делает ставку на большие объемы продаж медицинских устройств на американском рынке, что позволит компенсировать низкий спрос на ее продукцию в Китае.

В настоящее время на фоне возобновления плановых операций, отложенных на период пандемии коронавируса, наблюдается повышение спроса на медицинское оборудование. Так, немецкая Siemens Healthineers также сообщила о высоких показателях квартальной выручки.

По данным финансово-аналитической компании LSEG, GE HealthCare ожидает, что скорректированная прибыль по итогам 2025 года составит 4,61–4,75 доллара США из расчета на одну акцию, что в среднем превышает прогнозируемые аналитиками 4,66 доллара США за одну акцию.

Прогнозы по прибыли были сделаны с учетом предполагаемого влияния недавно введенных США таможенных пошлин на товары из Китая, что, вероятно, приведет к дополнительным расходам.

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