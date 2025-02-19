Минздрав обновит Номенклатуру специальностей специалистов с фармобразованием

Минздрав собирается утвердить новую Номенклатуру специальностей специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием. В Номенклатуре высшего образования будет четыре специальности, среднего — только «Фармация».

Минздрав намерен обновить Номенклатуру специальностей специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием. Проект приказа об этом находится на публичном обсуждении в течение пяти дней — до 20 февраля.

Если документ утвердят, то признается утратившим силу приказ Минздрава № 176н от 16.04.2008 «О Номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации» и приказ № 700н от 07.10.2015 «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование», а также внесенные в них изменения.

В новом приказе перечислены специалисты с высшим и средним образованием. В Номенклатуре специальностов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием сейчас находится всего 94 позиции. В новом документе числится 98 пунктов, относящихся к высшему медобразованию и четыре пункта, касающихся высшего фармобразования:

Управление и экономика фармации;

Фармацевтическая технология;

Фармацевтическая химия и фармакогнозия;

Фармация.

Сейчас среди фармспециальностей высшего образования есть «Клиническая фармакология», но нет «Фармации».

В Номенклатуре специальностей специалистов со средним фармобразованием оставили, как и в действующей версии, «Фармацию».

Приказ, если его утвердят, вступит в силу с 1 сентября и будет действовать‎ до 1 сентября 2031 года.

Фото: 123rf.com



Дина Коблова

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