Минздрав обновит перечень медицинских измерительных изделий

Минздрав предложил обновить перечень медизделий, относящихся к средствам измерений, и порядок проведения их испытаний. Список медизделий остался прежним, документом уточняется процесс подачи заявки на испытания и их программа. Также авторы новеллы прописали случаи, в которых результаты испытания будут считаться положительными или отрицательными.

Минздрав намерен утвердить перечень медицинских изделий, которые относятся к средствам измерений в сфере госрегулирования обеспечения единства измерений, и порядок проведения их испытаний для утверждения типа средств измерений. Проект приказа об этом проходит публичное обсуждение до 6 марта.

Перечень медизделий, относящихся к средствам измерений в сфере госрегулирования обеспечения единства измерений, остался прежним. В него вошли:

Аудиометр медицинский; Весы медицинские; Динамометр медицинский; Дозиметр клинический универсальный для лучевой терапии; Дозиметр рентгеновского излучения клинический; Дозиметр фотонного излучения для радиационного контроля на рабочих местах персонала; Медицинские изделия для исследований параметров внешнего дыхания; Медицинские изделия для исследований состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха (оксиметры, капнометры, алкометры); Набор пробных очковых линз; Радиометр клинический; Ростомер медицинский; Термометр медицинский; Тонометр медицинский; Фотометр, спектрофотометр, фотоколориметр медицинские для клинической лабораторной диагностики; Эргометр медицинский.