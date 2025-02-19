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Минздрав обновит перечень медицинских измерительных изделий

Минздрав предложил обновить перечень медизделий, относящихся к средствам измерений, и порядок проведения их испытаний. Список медизделий остался прежним, документом уточняется процесс подачи заявки на испытания и их программа. Также авторы новеллы прописали случаи, в которых результаты испытания будут считаться положительными или отрицательными.

Минздрав намерен утвердить перечень медицинских изделий, которые относятся к средствам измерений в сфере госрегулирования обеспечения единства измерений, и порядок проведения их испытаний для утверждения типа средств измерений. Проект приказа об этом проходит публичное обсуждение до 6 марта.

Перечень медизделий, относящихся к средствам измерений в сфере госрегулирования обеспечения единства измерений, остался прежним. В него вошли:

  1. Аудиометр медицинский;
  2. Весы медицинские;
  3. Динамометр медицинский;
  4. Дозиметр клинический универсальный для лучевой терапии;
  5. Дозиметр рентгеновского излучения клинический;
  6. Дозиметр фотонного излучения для радиационного контроля на рабочих местах персонала;
  7. Медицинские изделия для исследований параметров внешнего дыхания;
  8. Медицинские изделия для исследований состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха (оксиметры, капнометры, алкометры);
  9. Набор пробных очковых линз;
  10. Радиометр клинический;
  11. Ростомер медицинский;
  12. Термометр медицинский;
  13. Тонометр медицинский;
  14. Фотометр, спектрофотометр, фотоколориметр медицинские для клинической лабораторной диагностики;
  15. Эргометр медицинский.

В новом документе более детализированно прописан процесс подачи заявки на проведение испытаний медизделий (пункт 5), а также программа испытаний (пункт 9). Еще авторы приказа предлагают установить результаты испытания медизделия. Они будут считаться положительными при одновременном выполнении следующих условий:

  • полученные по результатам испытаний метрологические и технические характеристики медизделия соответствуют заявленным;
  • полученные результаты испытаний медизделия удовлетворяют требованиям программы испытаний;
  • программа испытаний, акт испытаний с протоколами испытаний, проект описания типа средств измерений оформлены в соответствии с требованиями настоящего порядка.

Отрицательными результаты будут считаться в случае, если будет не выполнено хотя бы одно из условий выше.

Кроме того, новеллой предусмотрена возможность подачи заявки, обмена документами и подписания документов усиленными квалифицированными электронными подписями, в то время как в прошлом приказе электронные документы не предусмотрены.

В случае утверждения документа признается утратившим силу приказ Минздрава № 89н от 15.08.2012. Новый приказ, если его утвердят, вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2031 года.
Фото: 123rf.com

Дина Коблова
pharmvestnik

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17 февраля, 2025 | Просмотров: 184