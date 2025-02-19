Александр Петров считает необходимым участие Почты России в доставке препаратов

Доставка лекарств с помощью передвижных аптек, дронов, Почты России необходима регионам, заявил депутат Госдумы Александр Петров. Скептицизм представителей отрасли, связанный с работой Почты России, неоправдан, считает он. Организация может доставлять препараты по определенному перечню, согласованному правительством. Однако для этого отделениям связи придется получить фармлицензию, уверен он.

Эксперты обсудили способы лекарственного обеспечения отдаленных территорий на конференции «Фармконсилиум 2025» из серии «PROекции Будущего» в Сочи, передает корреспондент «ФВ». Передвижные аптеки, дроны, работа почтовых отделений — эти инструменты должны улучшить ситуацию в малонаселенных и труднодоступных пунктах, считает Александр Петров.

По его словам, до 70% проблем с лекарственным обеспечением сел с числом жителей более ста человек удалось решить с помощью ФАП, получивших фармлицензии. «Дроны успешно справляются с доставкой в сложные территории, этот опыт будет обобщен. Дроны обязательно должны быть включены в доставку препаратов по списку нозологий, утвержденному правительством, — сказал депутат. — Нужно также дать возможность Почте России доставлять медизделия и лекарства по определенному списку».

Эффективны дроны будут в случае, если они будут доставлять препараты в ФАП или районные больницы для дальнейшей экстренной переброски, сказал Петров. Однако для этого отделениям связи придется получить фармлицензию, уверен он.

«Вопрос с передвижными аптечными пунктами плохо двигается. Нужно понимать, что это социальная задача, эти проекты убыточны и их нужно финансировать из федерального или регионального бюджета», — отметил он.

Петров не исключил присутствие вендинговых автоматов на фармрынке, назвав их «скорее экзотикой». Очередной трек обсуждения продажи лекарственных препаратов с помощью вендинга был инициирован осенью 2024 года Союзом операторов торговых автоматов (СОТА) и правительством Москвы. Фармрынок скептически оценил инициативу СОТА.

За это время организация совместно с профессиональным сообществом проработала решения спорных вопросов. «Технологии отпуска подразумевают четкое соблюдение режима температуры и влажности и остановку отпуска, если условия были нарушены. Вопрос с фармконсультированием решается так же, как при дистанционной доставке препаратов: нет разницы, открывает потребитель приложение электронной площадки или через тачскрин знакомится с информацией, нанесенной на торговый автомат», — рассказал председатель правления СОТА Иван Попов.

Ограничение доступа для подростков к препаратам может быть реализовано с помощью биоэквайринга, добавил он.

Фото: Игорь Чунусов

Ольга Коберник

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