AlphaRM назвала лидеров среди аптечных сетей по открытию новых точек Александр Петров считает необходимым участие Почты России в доставке препаратов » Минздрав разработал новую методику расчета цен на препараты из Перечня ЖНВЛП Минздрав намерен утвердить новую методику расчета предельных отпускных цен производителей на препараты из Перечня ЖНВЛП. В документе прописаны расчеты цен на препараты в том числе произведенные в государствах — членах ЕАЭС. В случае принятия постановление будет действовать с 1 сентября. Минздрав разработал новую методику расчета предельных отпускных цен производителей на препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, при их государственной регистрации и перерегистрации. Проект постановления об этом находится на публичном обсуждении до 6 марта. Согласно документу предельная отпускная цена на лекарственный препарат устанавливается для каждого производителя в рамках регистрационного удостоверения на лекарство. Цены рассчитываются согласно документу и должны соответствовать правилам, утвержденным правительством. Предлагаемая к госрегистрации цена не может быть выше: если уже зарегистрированы цены на лекарства с такой же формой и дозировкой, то цена рассчитывается как среднее значение последних зарегистрированных цен на похожие препараты;

если таких цен нет, то цена рассчитывается на основе стоимости действующего вещества, умноженной на его количество в препарате. Цена также не может превышать: среднюю фактическую цену продажи лекарства за определенный период, рассчитанную на основе данных о продажах в России;

среднюю цену ввоза лекарства в Россию с учетом таможенных сборов;

минимальную цену продажи этого лекарства в других странах (если такая информация есть), с учетом таможенных расходов. В проекте постановления также прописаны: расчет предельной отпускной цены на референтный препарат при ее госрегистрации;

расчет предельной отпускной цены на воспроизведенный, биоаналоговый (биоподобный) препарат при ее госрегистрации;

расчет средневзвешенной фактической отпускной цены на препарат производителя государства — члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и препарат иностранного производства, первичная и (или) вторичная упаковка которого осуществляется или планируется осуществляться в РФ;

расчет рентабельности для препарата производителя государства — члена ЕАЭС при перерегистрации предельной отпускной цены на лекарство;

расчет средневзвешенной фактической цены ввоза препарата иностранного производства в РФ и другие расчеты. В случае утверждения постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует в течение шести лет. В сентябре 2024 года ассоциация «Лекмедобращение» направила письмо в Минпромторг, Минздрав и ФАС с просьбой поменять методику расчета предельных отпускных цен на ЖНВЛП. Также производители попросили пересмотреть перечень референтных стран, предусмотренный методикой, который сейчас в основном состоит из недружественных.

Фото: 123rf.com

pharmvestnik Дина Коблова