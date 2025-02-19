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Минздрав разработал новую методику расчета цен на препараты из Перечня ЖНВЛП

Минздрав намерен утвердить новую методику расчета предельных отпускных цен производителей на препараты из Перечня ЖНВЛП. В документе прописаны расчеты цен на препараты в том числе произведенные в государствах — членах ЕАЭС. В случае принятия постановление будет действовать с 1 сентября.

Минздрав разработал новую методику расчета предельных отпускных цен производителей на препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП,  при их государственной регистрации и перерегистрации. Проект постановления об этом находится на публичном обсуждении до 6 марта.

Согласно документу предельная отпускная цена на лекарственный препарат устанавливается для каждого производителя в рамках регистрационного удостоверения на лекарство. Цены рассчитываются согласно документу и должны соответствовать правилам, утвержденным правительством. Предлагаемая к госрегистрации цена не может быть выше:

  • если уже зарегистрированы цены на лекарства с такой же формой и дозировкой, то цена рассчитывается как среднее значение последних зарегистрированных цен на похожие препараты;
  • если таких цен нет, то цена рассчитывается на основе стоимости действующего вещества, умноженной на его количество в препарате.

Цена также не может превышать:

  • среднюю фактическую цену продажи лекарства за определенный период, рассчитанную на основе данных о продажах в России;
  • среднюю цену ввоза лекарства в Россию с учетом таможенных сборов;
  • минимальную цену продажи этого лекарства в других странах (если такая информация есть), с учетом таможенных расходов.

В проекте постановления также прописаны:

  • расчет предельной отпускной цены на референтный препарат при ее госрегистрации;
  • расчет предельной отпускной цены на воспроизведенный, биоаналоговый (биоподобный) препарат при ее госрегистрации;
  • расчет средневзвешенной фактической отпускной цены на препарат производителя государства — члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и препарат иностранного производства, первичная и (или) вторичная упаковка которого осуществляется или планируется осуществляться в РФ;
  • расчет рентабельности для препарата производителя государства — члена ЕАЭС при перерегистрации предельной отпускной цены на лекарство;
  • расчет средневзвешенной фактической цены ввоза препарата иностранного производства в РФ и другие расчеты.

В случае утверждения постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует в течение шести лет.

В сентябре 2024 года ассоциация «Лекмедобращение» направила письмо в Минпромторг, Минздрав и ФАС с просьбой поменять методику расчета предельных отпускных цен на ЖНВЛП. Также производители попросили пересмотреть перечень референтных стран, предусмотренный методикой, который сейчас в основном состоит из недружественных.
Фото: 123rf.com

Дина Коблова
pharmvestnik

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17 февраля, 2025 | Просмотров: 186