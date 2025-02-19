AlphaRM назвала лидеров среди аптечных сетей по открытию новых точек

По итогам прошлого года на розничном рынке сменился лидер по числу новых точек. По данным AlphaRM, им стала «Ригла», приросшая на более чем 1300 аптечных учреждений. «Апрель» снизил темпы открытия новых точек. Тройку лидеров роста замыкает «Аптечная сеть 36,6», увеличившая темпы открытия и покупок новых точек за год более чем в два раза.

В 2024 году число аптечных учреждений в России выросло на 4% и составило 80,9 тыс. точек. Об этом рассказала генеральный директор AlphaRM Анна Ермолаева, выступая в рамках конференции «Фармконсилиум 2025» из серии «PROекции Будущего» в Сочи, передает корреспондент «ФВ».

Товарооборот в рублях аптечного рынка вырос на 14%. При этом доля оборота федеральных и региональных сетей за год выросла с 67,5 до 71,2%, зато снизилась доля локальных сетей с 24,3 до 21,3% и одиночных аптек — с 8,2 до 7,5%.

Лидером по приросту точек стала сеть «Ригла» с 1316 новыми учреждениями (за предыдущий период декабрь 2022—декабрь 2023 года их было 441), «Апрель» значительно снизил темпы роста — 1208 точек против 2062 точек год назад. «Аптечная сеть 36,6» увеличила темпы прироста новыми аптечными учреждениями: 510 точек были присоединены к сети за период декабря 2023—декабря 2024 года против 191 точки за предыдущий год.

TOP20 аптечных сетей в прошлом году консолидировали 61,3% розничного рынка в рублях, в 2023 году эта доля была 57,3%. «Доля первой «двадцатки» рейтинга за десять лет изменилась с 27,1 до 61,3%, что позволяет нам оценить реальные темпы консолидации», — сказала Ермолаева.

Фото: Игорь Чунусов

Ольга Коберник

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