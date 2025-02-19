Росстат сообщил о росте цен ЖНВЛП на 0,5% в январе

В январе цены на препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,5% относительно октября, следует из опубликованной Росстатом статистики. Рост цен на лекарства не из перечня жизненноважных составил в среднем +0,8%.
Росстат представил отчет об индексе потребительских цен в январе 2025 года.
В январе цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем изменились на +0,8%. В том числе на:
- метамизол натрия (анальгин отечественный) +2,6%,
- нафазолин +2,1%,
- активированный уголь +1,4%,
- валерианы экстракт, валосердин и корвалол +1,3%,
- таурин и троксерутин +1,1%,
- пенталгин +1,0%,
- кеторол экспресс, меновазин и нимесулид +0,9%.