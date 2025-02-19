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Росстат сообщил о росте цен ЖНВЛП на 0,5% в январе

В январе цены на препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,5% относительно октября, следует из опубликованной Росстатом статистики. Рост цен на лекарства не из перечня жизненноважных составил в среднем +0,8%.

Росстат представил отчет об индексе потребительских цен в январе 2025 года.

В январе цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем изменились на +0,8%. В том числе на:

  • метамизол натрия (анальгин отечественный) +2,6%,
  • нафазолин +2,1%,
  • активированный уголь +1,4%,
  • валерианы экстракт, валосердин и корвалол +1,3%,
  • таурин и троксерутин +1,1%,
  • пенталгин +1,0%,
  • кеторол экспресс, меновазин и нимесулид +0,9%.
Снизились цены на канефрон Н и мирамистин (-0,4%).

На лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, цены в среднем изменились на +0,5%, в том числе на:

  • перекись водорода +2,4%,
  • натрия хлорид +1,1%,
  • ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) и хлоргексидин +1,0%,
  • панкреатин +0,8%,
  • парацетамол +0,7%,
  • амброксол, аскорбиновую кислоту, дротаверин (но-шпу), лоперамид и омепразол +0,6%.
  • Среди медицинских товаров и перевязочных материалов выросли цены на:
    • термометры медицинские безртутные (галинстановые) +1,0%,
    • аппараты для измерения артериального давления электронные +0,9%,
    • корригирующие очки +0,8%,
    • бинты +0,7%,
    • шприцы одноразовые +0,6%,
    • вату +0,4%.

    Снизились цены на термометры медицинские электронные стандартные (-0,3%).

Фото: 123rf.com

Ринат Васбеев
pharmvestnik

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18 февраля, 2025 | Просмотров: 179