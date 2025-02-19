Структура «Ростеха» приобрела блокирующую долю в телемедицинском стартапе OneCell

Сделка была совершена за счет пропорционального уменьшения остальных долей совладельцев. Таким образом, предыдущий держатель активов компании – ООО «Компания70» – получил 74,99% в ООО «Вансел», а «АИС» – 25,01%. Основатель компании Алина Нинбург после сделки сократила эффективную долю владения с контрольного пакета в 53,81% до 40,35%. Эффективная доля федеральной сети «Гемотест», второго по величине акционера после основателя компании Алины Нинбург, в ходе сделки уменьшилась с 12,5% до 9,37%. Сумма сделки не раскрывается.

OneCell – телемедицинский сервис с искусственным интеллектом для цифровой диагностики в онкопатологии. Программно-аппаратный комплекс состоит из оборудования, телемедицинской платформы и инструментов на базе ИИ. В планах компании – объединить в единый национальный цифровой контур как крупнейшие онкологические центры Москвы, так и удаленные лаборатории в регионах, и масштабироваться на всероссийский уровень.

В феврале 2021 года OneCell запустила в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова и двух лабораториях в Москве и Нижнем Новгороде пилотный проект онкоскрининга. Для этого компания разработала специализированный программно-аппаратный комплекс, в который входит телемедицинская платформа с ИИ, а также портативные устройства, интегрирующиеся с любым имеющимся в наличии в лаборатории микроскопом для сканирования гистологического образца и перевода его в цифровой формат с возможностью автоматического сканирования (под брендами OneCell Manual и OneCell Robostage).

С помощью программного обеспечения OneCell уже поставлено более 1 млн диагнозов. По заявлению разработчиков, ИИ-решение способно анализировать образцы биоматериалов в реальном времени, обрабатывая до 20 тысяч микрофотографий в минуту. В ходе тестирования алгоритмов искусственного интеллекта получены результаты – лучше, чем у ведущих мировых разработчиков, таких как Paige AI, Owkin и Proscia.

Помимо IT-решений, компания активно развивает компетенции в области медоборудования. В марте 2021 года стартап OneCell и Ленинградское оптико-механическое объединение им. В.И. Ленина начали разработку первого российского цифрового сканера с использованием технологий ИИ для потоковой обработки гистологических стекол при диагностике онкозаболеваний. Мощность производства могла достичь 350 сканеров в год, а объем инвестиций в разработку в OneCell оценивали в $3 млн.

В ноябре 2022 года федеральная сеть лабораторий «Гемотест» приобрела долю в 12,5% в OneCell. Долю продала Алина Нинбург, которая с сентября 2020 года была единоличным владельцем предприятия. Сумма сделки не раскрывалась. Всего было продано 37,92% OneCell. Помимо «Гемотеста», совладельцами компании стали бывший топ-менеджер S7 и сооснователь Whoosh Сергей Лаврентьев, Александр Дзернейко, Елена Панченко, Марк Декман, Сергей Золотников, Марина Левкович, Юрий Криволапов и Виктория Пирогова.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Вансел» в 2023 году выручило 105,637 млн рублей, чистая прибыль составила 89,129 млн рублей.