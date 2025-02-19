«Просто одобряйте их», – глава Teva призвал США ускорить выход дженериков на рынок

Администрации президента США Дональда Трампа необходимо ускорить процесс одобрения дженериков, заявил генеральный директор израильской Teva Pharmaceutical Industries Ричард Фрэнсис. Об этом он сказал агентству Reuters в кулуарах пресс-конференции, организованной компанией.
«В FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) нет скорости. Я бы хотел, чтобы они делали все в обычном режиме, потому что чем больше дженериков мы поставляем, тем больше экономии приносим системе здравоохранения США. Поэтому просто одобряйте их. Многие из этих продуктов одобрены в Европе», – подчеркнул Фрэнсис.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность введения таможенных пошлин на фармпродукцию из Европы. Наибольшее влияние данная инициатива может оказать на экономику Ирландии, а также под удар рискует попасть датский производитель Novo Nordisk, выпускающий противодиабетический препарат Ozempic (семаглутид).