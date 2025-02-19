«Биннофарм Групп» подала заявку на регистрацию препарата «Необутин» в Китае

Российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» сообщила о подаче заявки на регистрацию своего флагманского препарата «Необутин» в Китайской Народной Республике. Заявка была направлена в конце ноября 2024 года, что делает «Необутин» одним из первых российских лекарственных средств, проходящих процедуру регистрации в Китае.

На данный момент регистрационные удостоверения на «Необутин» уже действуют в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Киргизии, Молдове и Узбекистане. Препарат предназначен для лечения дискомфорта в области живота и отличается оптимальным соотношением цены и качества, а также наличием детской формы выпуска.

«Биннофарм Групп» придерживается стратегии расширения своего портфеля как на рынках ближнего, так и дальнего зарубежья, перенося успешные решения на новые территории. Компания активно продвигает препараты, которые уже зарекомендовали себя в России, это позволяет ей обеспечивать рынок востребованными и доступными лекарственными средствами.

Действующим веществом «Необутина» является тримебутин, который эффективно устраняет боли, спазмы и дискомфорт в области живота. В российском реестре лекарственных средств зарегистрировано три препарата с этим торговым наименованием. «Биннофарм Групп» владеет регистрационным удостоверением на гранулированную форму препарата, производство которой осуществляется АО «Алиум».

gxpnews