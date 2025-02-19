Росстат: в январе 2025 года лекарства подорожали на 0,5-0,8%

В январе 2025 года препараты, не входящие в список ЖНВЛП, подорожали на 0,8%, в то время как жизненно важные лекарства продемонстрировали более сдержанное повышение стоимости – на 0,5% по сравнению с показателями декабря 2024-го. Об этом сообщает Росстат.
Среди препаратов, не включенных в перечень ЖНВЛП, наиболее заметное повышение цен коснулось следующих лекарств:
- «Метамизол натрия» (отечественный анальгин) – рост на 2,6%;
- «Нафазолин» – увеличение на 2,1%;
- «Активированный уголь» – подорожание на 1,4%;
- «Валерианы экстракт», «Валосердин» и «Корвалол» – рост на 1,3%;
- «Таурин» и «Троксерутин» – повышение на 1,1%;
- «Пенталгин» – увеличение на 1,0%;
- «Кеторол Экспресс», «Меновазин» и «Нимесулид» – рост на 0,9%.
В категории жизненно необходимых препаратов динамика цен выглядит следующим образом:
- «Перекись водорода» – повышение на 2,4%;
- «Натрия хлорид» – рост на 1,1%;
- «Ацетилсалициловая кислота» и «Хлоргексидин» – увеличение на 1,0%;
- «Панкреатин» – подорожание на 0,8%;
- «Парацетамол» – рост на 0,7%;
- «Амброксол», «Аскорбиновая кислота», «Дротаверин», «Лоперамид» и «Омепразол» – повышение на 0,6%.
Стоит отметить, что некоторые препараты показали снижение стоимости – так, «Канефрон Н» и «Мирамистин» подешевели на 0,4%.