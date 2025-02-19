Росстат: в январе 2025 года лекарства подорожали на 0,5-0,8%

В январе 2025 года препараты, не входящие в список ЖНВЛП, подорожали на 0,8%, в то время как жизненно важные лекарства продемонстрировали более сдержанное повышение стоимости – на 0,5% по сравнению с показателями декабря 2024-го. Об этом сообщает Росстат.

Среди препаратов, не включенных в перечень ЖНВЛП, наиболее заметное повышение цен коснулось следующих лекарств:

«Метамизол натрия» (отечественный анальгин) – рост на 2,6%;

«Нафазолин» – увеличение на 2,1%;

«Активированный уголь» – подорожание на 1,4%;

«Валерианы экстракт», «Валосердин» и «Корвалол» – рост на 1,3%;

«Таурин» и «Троксерутин» – повышение на 1,1%;

«Пенталгин» – увеличение на 1,0%;

«Кеторол Экспресс», «Меновазин» и «Нимесулид» – рост на 0,9%.

В категории жизненно необходимых препаратов динамика цен выглядит следующим образом:

«Перекись водорода» – повышение на 2,4%;

«Натрия хлорид» – рост на 1,1%;

«Ацетилсалициловая кислота» и «Хлоргексидин» – увеличение на 1,0%;

«Панкреатин» – подорожание на 0,8%;

«Парацетамол» – рост на 0,7%;

«Амброксол», «Аскорбиновая кислота», «Дротаверин», «Лоперамид» и «Омепразол» – повышение на 0,6%.

Стоит отметить, что некоторые препараты показали снижение стоимости – так, «Канефрон Н» и «Мирамистин» подешевели на 0,4%.

gxpnews