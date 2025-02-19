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Росстат: в январе 2025 года лекарства подорожали на 0,5-0,8%

В январе 2025 года препараты, не входящие в список ЖНВЛП, подорожали на 0,8%, в то время как жизненно важные лекарства продемонстрировали более сдержанное повышение стоимости – на 0,5% по сравнению с показателями декабря 2024-го. Об этом сообщает Росстат.

Среди препаратов, не включенных в перечень ЖНВЛП, наиболее заметное повышение цен коснулось следующих лекарств:

  • «Метамизол натрия» (отечественный анальгин) – рост на 2,6%;
  • «Нафазолин» – увеличение на 2,1%;
  • «Активированный уголь» – подорожание на 1,4%;
  • «Валерианы экстракт», «Валосердин» и «Корвалол» – рост на 1,3%;
  • «Таурин» и «Троксерутин» – повышение на 1,1%;
  • «Пенталгин» – увеличение на 1,0%;
  • «Кеторол Экспресс», «Меновазин» и «Нимесулид» – рост на 0,9%.

В категории жизненно необходимых препаратов динамика цен выглядит следующим образом:

  • «Перекись водорода» – повышение на 2,4%;
  • «Натрия хлорид» – рост на 1,1%;
  • «Ацетилсалициловая кислота» и «Хлоргексидин» – увеличение на 1,0%;
  • «Панкреатин» – подорожание на 0,8%;
  • «Парацетамол» – рост на 0,7%;
  • «Амброксол», «Аскорбиновая кислота», «Дротаверин», «Лоперамид» и «Омепразол» – повышение на 0,6%.

Стоит отметить, что некоторые препараты показали снижение стоимости – так, «Канефрон Н» и «Мирамистин» подешевели на 0,4%.

gxpnews

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18 февраля, 2025 | Просмотров: 184