ГК «Р-Фарм» представила новые данные о своих препаратах в Саудовской Аравии

Группа компаний «Р-Фарм» приняла участие в XI ежегодной конференции Общества ревматологов Саудовской Аравии. Слушателями мероприятия стали более 300 ревматологов, педиатров и специалистов по внутренним болезням из Саудовской Аравии и других стран. В рамках конференции прошли встречи рабочих групп, сателлитные симпозиумы, пленарные лекции, а также отдельные программы для врачей-специалистов.

На сателлитном симпозиуме эксперты представили результаты исследований собственных оригинальных препаратов группы компаний «Р-Фарм». Так, профессор Максим Королев, руководитель Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии, главный внештатный ревматолог Новосибирской области, рассказал о результатах программы клинических исследований препарата олокизумаб («Артлегиа») CREDO, включая данные исследования (CREDO 4), в рамках которого оценивались долгосрочные безопасность и эффективность олокизумаба.

Александр Дубиков, заведующий кафедрой факультетской терапии и пропедевтики внутренних болезней Тихоокеанского государственного медицинского университета, поделился опытом применения олокизумаба у пациентов с ревматоидным артритом и сопутствующими заболеваниями.

Доклад Михаила Костика, профессора кафедры госпитальной педиатрии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, был посвящен долгосрочному применению препарата гофликицепт («Арцерикс») у пациентов с идиопатическим рецидивирующим перикардитом и семейной средиземноморской лихорадкой.

В финале симпозиума президент общества ревматологов Саудовской Аравии доктор Ханан Мохаммад Аль Райес поблагодарила группу компаний «Р-Фарм» за поддержку конференции.

«Стало доброй традицией участие „Р-Фарм“ в конференции Общества ревматологов Саудовской Аравии. В этом году ряд российских ученых поделились данными последних клинических исследований „Артлегиа“ и „Арцерикс“, а также опытом применения в реальной клинической практике, что вызвало значительный интерес аудитории, отражая актуальность использования инновационных биологических препаратов в терапии аутоиммунных и аутовоспалительных заболеваний в странах Персидского залива», – говорит Михаил Самсонов, медицинский директор группы «Р-Фарм».

gxpnews