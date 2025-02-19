Ольга Духанова: «Важной составляющей успеха является наличие профессиональной команды и доверия коллег» ГК «Р-Фарм» представила новые данные о своих препаратах в Саудовской Аравии » Ассоциация «Лекмедобращение» представила 8 предложений по развитию производства АФС и лекарств 11 февраля представители ассоциации «Лекмедобращение» стали участниками мероприятия в Госдуме, организованного Комитетом по охране здоровья, – круглого стола, посвященного господдержке локализации производства фармацевтических субстанций и созданию инновационных лекарств. Мероприятие собрало ключевых представителей отрасли. В обсуждении приняли участие парламентарии: Федот Тумусов, Александр Петров, Ирина Филатова и Станислав Наумов. Особую значимость встрече придало присутствие заместителя министра здравоохранения Сергея Глаголева и заместителя министра промышленности и торговли Екатерины Приезжевой. В центре внимания участников оказались актуальные вопросы развития отечественной фармакологии в текущих геополитических условиях, а также перспективы создания инновационных лекарственных средств. Интересы ассоциации «Лекмедобращение» представлял Филипп Романов, который озвучил ряд важных предложений от компаний-участников: Совершенствование процедуры проверки регуляторами сведений, представляемых производителями, при подтверждении страны происхождения товара для получения преференций на торгах.

Совершенствование мер поддержки разработчиков и производителей лекарственных средств, включая налоговые, тарифные и иные.

Совершенствование контрактной системы и формирования государственного заказа.

Участие в формировании проекта о применении правила «второй лишний» при госзакупках лекарств.

Возможность дореализации остатков отечественных антиковидных лекарственных препаратов, произведенных из субстанций, закупленных в рамках бюджетного финансирования без применения положений «второй лишний».

Совершенствование подходов регулятора при осуществлении лицензионного контроля производства лекарственных средств, в том числе при расширении существующих производственных мощностей, а также применение механизма приостановления лицензии при выявлении грубых нарушений лицензионных требований недобросовестными производителями.

Необходимость продолжения начатой системной работы Минздрава по отмене и приостановке регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, в отношении которых выявлены факты производства из субстанций неизвестного происхождения.

Развитие национальной системы отечественных стандартных образцов лекарственных средств и примесей к ним. gxpnews