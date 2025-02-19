Ольга Духанова: «Важной составляющей успеха является наличие профессиональной команды и доверия коллег»

Международная фармацевтическая компания «ЭГИС» уже более 65 лет работает на российском рынке. В апреле прошлого года генеральным директором подразделения «ЭГИС-РУС» стала Ольга Духанова. О том, как построить карьеру, принимать решения и находить баланс между ответственной работой и личной жизнью, ‒ в интервью GxP News.

Вы работаете на фармацевтическом рынке уже более 20 лет и многого добились. С чего начиналась ваша карьера в этой сфере?

Как это часто бывает, мне помог случай. Учась на старших курсах института, я работала в небольшой российской компании. Через знакомых узнала о том, что в представительстве австрийской фармацевтической компании есть вакансия специалиста по клиентской поддержке. Мне было интересно попробовать себя в этой роли и узнать, как строится бизнес в зарубежных компаниях. Так я пришла в фармацевтическую индустрию и в ней осталась. Росла, работала в разных компаниях, меняла роли. Была менеджером по работе с клиентами, затем руководителем отдела по работе с дистрибьюторами, заместителем коммерческого директора, а в 2019 году присоединилась к компании «ЭГИС» в должности коммерческого директора.

Никогда не жалели, что связали свою жизнь с фармацевтической отраслью, таким непростым бизнесом?

Никогда. Уже с самого начала работы ты начинаешь понимать ту социальную миссию, которая «вшита» в деятельность фармацевтической индустрии, вклад фармацевтических компаний в здоровье пациентов, ответственность за доступность и качество лекарственных препаратов. Большой плюс и то, что твое окружение – в основном люди с медицинским образованием, врачи, представители одной из самых человеколюбивых профессий.

Когда пришли в фарму, ставили себе амбициозные карьерные цели?

Не мечтала ни про определенную должность, ни про определенную роль, ни про материальный статус. Просто меня с детства приучили делать свою работу на отлично, постоянно учиться и приобретать новый опыт. Моей главной целью был и остается профессионализм, поиск новых возможностей для расширения своих знаний и совершенствования навыков.

Сейчас ставите перед собой профессиональные цели?

Да, именно профессиональные, а не карьерные. Бизнес должен быть устойчивым и развиваться, а люди, которые работают в компании, хотят работать в спокойной обстановке, понимая и свою ответственность, и миссию компании. Мы же продаем социально значимую продукцию и несем ответственность за здоровье людей. Поэтому цель можно сформулировать так: обеспечение устойчивого роста бизнеса компании, следуя принципам социальной ответственности и высоким этическим стандартам.

Можно ли, на ваш взгляд, построить успешную карьеру в фармацевтической отрасли, не имея профильного образования?

Мне кажется, что в любой индустрии можно построить карьеру, не имея профильного образования. Есть разные пути развития карьеры, я знаю много примеров, когда руководителями фармацевтических компаний становились финансисты или юристы. Важной составляющей успеха является наличие профессиональной команды, то, насколько ты доверяешь людям, которые с тобой работают. Коллеги должны быть специалистами в тех областях, где ты можешь не являться экспертом. Важно чувствовать эту поддержку и всегда быть готовым учиться новому. Так что отсутствие профильного образования не является барьером для построения успешной карьеры в фармацевтической компании.

То есть тот микроклимат, который царит в коллективе, напрямую влияет на успех?

В жизни не бывает такого, что ты всегда работаешь в прекрасном микроклимате. Конечно, большую роль играет уровень взаимодействия и партнерства между сотрудниками, а также культура организации. Очень многое зависит от руководителя. Мне, например, с ними всегда везло. Руководители меня поддерживали, делились знаниями, давали возможность попробовать себя в чем-то новом, верили в мои силы. Я на собственном примере поняла, как важна своевременная обратная связь и уровень взаимного доверия.

Поэтому я считаю очень важным поддерживать дружескую атмосферу в компании.

Обычно сотрудники рассматривают руководителя через увеличительное стекло, и создается впечатление, что права на ошибку нет.

От руководителя ждут, что он знает ответы на все вопросы, но это не так. Например, когда мы начинаем новый проект, то можем не знать, какой в итоге нас ждет результат. Но мы его начинаем, понимая свою ответственность, просчитывая риски. Ответственность за решение несет руководитель, но очень важно, чтобы все члены команды давали честную обратную связь. Руководитель должен быть готов слышать людей, уважать чужое мнение, принимать взвешенные решения, а не раздавать директивы.

Какой опыт или навык, приобретенный вами за эти годы, оказался одним из самых полезных в управлении компанией?

Умение договариваться. Команда объединяет людей с разным профессиональным опытом, взглядами, мнениями и видением проблем, поэтому руководителю важно предложить оптимальное решение и тот путь, по которому вы двигаетесь дальше. При этом важно уметь вовремя сказать «нет», так как компромисс не всегда является наилучшим решением.

Какое решение, которое вам пришлось принять как руководителю, было самым сложным?

Выбирать между интересами и требованиями компании и личным отношением к человеку. Это тяжело. Иногда с коллегами складываются хорошие, человеческие отношения, но есть определенные задачи компании, и ты, например, понимаешь, что этот человек сейчас не на своем месте.

Какие качества вы больше всего цените в сотрудниках?

Ответственность за то, что делаешь, за свои слова и результат работы, а также честность. Для меня очень важно доверять людям. Я всегда открыто говорю с сотрудниками и призываю их к тому же.

Если бы вы могли дать себе совет в начале карьеры, каким бы он был?

Больше верить в себя. Легко ругать себя за ошибки, но очень важно уметь видеть и понимать свои сильные стороны. Именно уверенность в своих силах, профессионализме и необходимых компетенциях и дает возможность идти вперед, не бояться перемен и новых задач. Веры в себя мне долгое время не хватало. Хорошо, что в моей жизни есть люди, которые всегда меня поддерживали.

Есть книга, которую бы вы рекомендовали людям, начинающим карьеру в фармотрасли или тем, кто стремится стать руководителем, которую можно назвать «библией руководителя»?

Я действительно много читаю. Но нет волшебной книги, которая научит тебя всему. Ситуации, с которыми мы сталкиваемся в жизни, имеют столько нюансов, что решений, одинаковых для всех, просто не существует.

Скажите, когда-нибудь перед вами стоял выбор между личной жизнью и работой?

Он стоит у всех работающих мам. Я пытаюсь соблюдать баланс, потому что понимаю, что семья важнее всего на свете. Именно время, проведенное с семьей, позволяет мне справляться с рабочей нагрузкой. Идем ли мы гулять, катаемся на лыжах, смотрим вместе кино, для меня это то, что дает силы жить и работать. Я не верю, что человек, у которого не хватает времени на семью, будет на протяжении долгого времени эффективен в работе.

Есть ли у компании «ЭГИС» традиции? Какие из них вам особенно дороги?

Мы проводим много корпоративных мероприятий, но мне наиболее близко наше участие в благотворительных акциях. В последние 2 года у нас началось важное содружество с фондом «Подари жизнь». Сотрудники компании покупают подарки детям, которые вынуждены проводить новогодние праздники в больницах. Все купленные подарки складываются под елку у нас в офисе, а потом передаются волонтерам фонда. И когда я прохожу мимо этой елки с подарками, становится очень тепло на сердце.