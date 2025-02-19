Aardvark привлекла $94,2 млн на разработку ЛП для подавления голода

Базирующаяся в США биотехнологическая компания Aardvark Therapeutics привлекла $94,2 млн в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) для поддержки разработки своего препарата ARD-101 для подавления голода у больных с синдромом Прадера – Вилли. Компания продала 5,9 млн акций по $16 за штуку.

Aardvark разрабатывает методы лечения синдрома Прадера – Вилли и заболеваний, связанных с ожирением, подавляющие чувство голода. ARD-101 представляет собой пероральный агонист TAS2R, предназначенный для активации рецепторов горького вкуса в кишечнике для стимуляции сигналов сытости и подавления чувства голода. Компания обещает опубликовать основные результаты испытаний своего препарата в начале 2026 года.

Согласно результатам второй фазы (NCT05153434), объявленным в июне 2023 года, ARD-101 привел к снижению чувства голода и состава жира в организме, при этом практически не вызывая тошноту или диарею. Именно эти побочные эффекты обычно связывают с препаратами-агонистами рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (GLP-1), такими как Zepbound (тирзепатид) и Wegovy (семаглутид), которые в настоящее время представлены на рынке для лечения ожирения.

Синдром Прадера – Вилли – редкое генетическое заболевание, влияющее на метаболизм, рост и поведение. Он в первую очередь характеризуется гиперфагией – так называют ненормально сильное чувство голода, часто приводящее к перееданию и ожирению. В настоящее время Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не одобрило ни одного метода лечения, специально предназначенного для лечения гиперфагии при синдроме Прадера – Вилли.

IPO Aardvark произошло на фоне всплеска публичных предложений акций биотехнологических компаний с начала года. Среди других компаний, которые вышли на биржу в 2025 году, – разработчик лекарств от ожирения Metsera, Sionna Therapeutics, стартап по лечению заболеваний почек Maze Therapeutics и Ascentage Pharma.

gxpnews