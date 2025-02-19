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В Казахстане локализовано производство третьего радио­фармпрепарата

В Центре ядерной медицины и онкологии города Семей (Республика Казахстан) создан диагностический препарат 18F-PSMA-1007, который стал третьим по счету радиофармпрепаратом местного производства. Разработка на основе изотопа фтора-18 предназначена для высокоточной диагностики рака предстательной железы, сообщает «Казахстанская правда».

После введения в организм пациента препарат накапливается в тканях простаты, что в сочетании с ПЭТ/КТ-сканированием позволяет с высокой точностью выявлять злокачественные образования и метастазы. Весь производственный цикл – от синтеза изотопа до финальной диагностики – реализован в стенах центра. Процесс включает несколько этапов:

  • производство изотопа фтора-18 на циклотроне;
  • создание радиофармпрепарата в лаборатории синтеза;
  • проверка качества в специализированной лаборатории;
  • индивидуальная фасовка с учетом особенностей пациента.

«Мы подробно рассматриваем процесс введения препарата, правильность дозировки, время, необходимое для накопления, а также нюансы подготовки пациента. Особое внимание уделяем методике интерпретации результатов ПЭТ⁄КТ-исследований, так как это ключевой момент в определении стратегии лечения», – приводятся в публикации слова профессора, сотрудника центра Игоря Знаменского.

gxpnews

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18 февраля, 2025 | Просмотров: 205