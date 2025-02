Минздрав намерен обновить Правила надлежащей аптечной практики В Казахстане локализовано производство третьего радио­фармпрепарата » FDA одобрило комбинированную менингококковую вакцину GSK Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило комбинированную вакцину британского производителя лекарств GSK для защиты от менингококковой инфекции у людей в возрасте от 10 до 25 лет. Препарат под названием Penmenvy объединяет компоненты, вызывающие иммунный ответ, двух предыдущих одобренных вакцин компании (Bexsero и Menveo) для защиты от пяти наиболее распространенных штаммов менингококковых бактерий. Так, Bexsero был одобрен для профилактики инвазивного менингококкового заболевания, вызываемого Neisseria meningitidis серогруппы B. Menveo одобрен в более чем 60 странах и защищает от менингококковых групп A, C, Y и W. В свою очередь, пятивалентная вакцина нацелена на пять наиболее распространенных штаммов бактерий, вызывающих инфекцию: A, B, C, W и Y. Наличие комбинированной вакцины взамен двух может упростить процесс проведения вакцинации. Решение регулятора было основано на данных позднего исследования с участием около 3650 участников в возрасте от 10 до 25 лет, которые показали, что комбинированная вакцина была так же эффективна, как Bexsero и Menveo, в защите от пяти наиболее распространенных штаммов менингококковых бактерий. Менингококковые инфекции, вызываемые бактериями Neisseria meningitidis, могут привести к тяжелым, иногда смертельным инфекциям кровотока, а также к сильному отеку головного и спинного мозга. В 2023 году в США было зарегистрировано 438 подтвержденных и вероятных случаев менингококковой инфекции, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Случаи менингококковой инфекции в штатах резко возросли с 2021 года, в настоящее время превышая допандемические уровни. В 2023 году FDA одобрило первую прививку для защиты от пяти групп менингококковых бактерий – препарат разработала Pfizer (Penbraya). В России в настоящее время проводят клинические исследования полисахаридной конъюгированной вакцины, которая защищает одновременно от пяти серотипов менингококка: A, B, C, W и Y. Препарат разработало ФМБА. gxpnews