В Ивановской области возбуждено дело о халатности при закупке жизненно важных лекарств

Уголовное дело о халатности возбудили в Ивановской области по итогам проверки региональной прокуратуры. С ноября прошлого года по февраль текущего местный Депздрав не закупил препараты для терапии сахарного диабета, бронхолегочных и онкологических заболеваний. Из-за этого у пяти пациентов замечен рост злокачественных образований.

В Ивановской области возбуждено уголовное дело из-за необеспечения населения льготными лекарствами. Подробностями поделились в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2025 году из областного бюджета выделили 2,2 млрд руб. на обеспечение граждан лекарствами, медизделиями и лечебным питанием. Этого финансирования достаточно для проведения конкурентных закупок необходимых препаратов. Однако с ноября 2024 по февраль 2025 года местный Депздрав не закупал в достаточном количестве жизненно важные лекарства, несмотря на заключения врачебных комиссий.

«Бездействие должностных лиц департамента привело к острому дефициту на региональном складе отдельных препаратов для лечения сахарного диабета, бронхолегочных и онкологических заболеваний», — заключили в пресс-службе прокуратуры.

Проверка надзорного ведомства также показала, что в областном онкологическом диспансере у пяти пациентов, которым вовремя не дали лекарства, зафиксирован рост злокачественных образований.

Прокуратура направила в следственный орган материалы проверки, чтобы решить вопрос об уголовном преследовании. Возбуждено уголовное дело о халатности (ч.1 ст.293 УК РФ). Расследование остается на личном контроле прокурора Ивановской области.

В конце 2024 года Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц краевого Минздрава. Сотрудники регионального министерства, по данным СКР, не обеспечили детей жизненно важными лекарствами с августа по декабрь прошлого года.

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