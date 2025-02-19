Россельхознадзор выявил 15 тыс. упаковок запрещенных ветпрепаратов

Россельхознадзор обнаружил 15 тыс. упаковок запрещенных к обороту ветпрепаратов с помощью системы маркировки. Они прибыли из Белоруссии без сертификата соответствия требованиям GMP. Количество легальных производителей и импортеров ветпрепаратов после введения маркировки выросло в 2,3 раза.

Россельхознадзор выявил с помощью системы маркировки «Честный знак» 15 тыс. упаковок ветеринарных препаратов, которые запрещены к обороту на территории России. Подробностями поделились в пресс-службе Россельхознадзора.

Речь идет о препаратах, не имеющих заключения о соответствии производственной площадки правилам надлежащей производственной практики (GMP). Известно, что лекарства поступили с территории Белоруссии.

По словам руководителя управления по работе с социально значимыми товарами ЦРПТ Егора Жаворонкова, благодаря введению маркировки число легальных производителей и импортеров ветпрепаратов выросло в 2,3 раза.

«Если до старта маркировки было известно о 39 компаниях, то на данный момент в системе зарегистрирована 91 организация, занимающаяся ввозом иностранных лекарств для животных. В целом новые импортеры ввезли в страну 23% от всего объема импортных ветпрепаратов, что также говорит о значительном обелении рынка», — поделился эксперт.

Обязательная маркировка лекарств для животных началась в России с 1 сентября 2024 года, это закреплено в Постановлении Правительства РФ № 675 от 27.05.2024. С 1 октября прошлого года обязательная маркировка ветпрепаратов вступила в силу для производителей и импортеров.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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