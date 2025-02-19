В России разработали отечественную вакцину АКДС для взрослых
«Нацимбио» разработала вакцину против дифтерии, столбняка и коклюша для взрослых. Препарат можно будет применять для ревакцинации взрослых от коклюша. В 2023 году Роспотребнадзор зафиксировал резкий подъем заболеваемости. В России пока зарегистрирована только одна вакцина АКДС.
«Нацимбио» (входит в госкорпорацию «Ростех») завершила клинические исследования первой российской комбинированной вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша для взрослых, которые подтвердили высокий профиль безопасности и эффективности. Досье на препарат представлено в Минздрав на регистрацию в соответствии с правилами ЕАЭС. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Вакцина аАКДС-М содержит дифтерийный и столбнячный анатоксины в уменьшенном количестве, а также бесклеточный коклюшный компонент. Благодаря этому препарат можно применять для ревакцинации лиц старше 18 лет.
Согласно Приказу Минздрава России № 1122Н от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок», взрослым проводится ревакцинация только от дифтерии и столбняка. По информации Роспотребнадзора, в 2023 году было зарегистрировано 52 783 случая коклюша, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 35,98 – оказался в 16,4 раза выше уровня заболеваемости в 2022 году, когда было 2,2 случая на 100 тыс. населения. Как писал «Медицинский вестник», специалисты говорят о необходимости прививать от коклюша также и взрослых.
Клинические исследования новой вакцины проводились на базе 10 российских научных центров при участии 436 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Через месяц у большинства участников выработался защитный титр антител к дифтерии, столбняку и коклюшу.
В клиническую практику вакцину планируется внедрить после регистрации и запуска в серийное производство. Новый препарат будут выпускать на заводе в Перми по полному циклу.
Сейчас в России зарегистрирована только одна вакцина от дифтерии, столбняка и коклюша для детей старше 4 лет, подростков и взрослых. Ее выпускает компания Sanofi. Согласно данным AlphaRM, в 2023 году продано 223,2 тыс. упаковок препарата, в 2024 году – 290,2 тыс. упак.
Фото: 123rf.com
Елена Калиновская
pharmvestnik