В России разработали отечественную вакцину АКДС для взрослых

«Нацимбио» разработала вакцину против дифтерии, столбняка и коклюша для взрослых. Препарат можно будет применять для ревакцинации взрослых от коклюша. В 2023 году Роспотребнадзор зафиксировал резкий подъем заболеваемости. В России пока зарегистрирована только одна вакцина АКДС.

«Нацимбио» (входит в госкорпорацию «Ростех») завершила клинические исследования первой российской комбинированной вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша для взрослых, которые подтвердили высокий профиль безопасности и эффективности. Досье на препарат представлено в Минздрав на регистрацию в соответствии с правилами ЕАЭС. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Вакцина аАКДС-М содержит дифтерийный и столбнячный анатоксины в уменьшенном количестве, а также бесклеточный коклюшный компонент. Благодаря этому препарат можно применять для ревакцинации лиц старше 18 лет.