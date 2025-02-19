55 кг Ozempic не доехали до Москвы: крупная партия задержана на границе

На российско-латвийской границе пресечена попытка крупной контрабанды противодиабетического препарата Ozempic (семаглутид), который используется офф-лейбл для борьбы с ожирением. В пункте пропуска Бурачки (Псковская область) таможенники обнаружили внушительную партию лекарства общим весом 55 кг, спрятанную в техническом отсеке рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба Псковской таможни.

Водитель, гражданин Латвии, пытался незаметно провезти 509 упаковок препарата разной дозировки. По словам нарушителя, медикаменты он получил в Риге с целью доставки заказчику в Москву за денежное вознаграждение.

За сокрытие товаров от таможенного контроля нарушителю грозит наказание по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ. Санкции предусматривают крупный штраф: от половины до трехкратной стоимости контрабандного груза. Также в настоящее время проводится административное расследование инцидента.

gxpnews