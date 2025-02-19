FDA одобрило аналог датского инсулина быстрого действия Novolog от Sanofi

FDA одобрило новый биоаналог инсулина быстрого действия Novolog от датской Novo Nordisk. Препарат Merilog разработан компанией Sanofi и предназначен для контроля уровня глюкозы в крови у пациентов с сахарным диабетом. Он выпускается в двух формах: одноразовая шприц-ручка объемом 3 мл и многоразовый флакон 10 мл.

Merilog применяется подкожно за 5-10 минут до приема пищи, с индивидуальным подбором дозировки. Как и другие инсулины, препарат может вызывать серьезные побочные эффекты, включая гипогликемию, аллергические реакции и снижение уровня калия в крови. Тем не менее его эффективность и безопасность соответствуют оригинальному препарату Novolog, что подтверждено клиническими исследованиями.

Merilog – третий биоаналог инсулина, одобренный FDA, и первый – инсулина быстрого действия. Ранее сообщалось, что в России зарегистрирован препарат «РинЛиз Рапид» от фармкомпании «Герофарм», представляющий собой сверхбыстрый инсулин на основе действующего вещества инсулин лизпро. Это биоаналог «Люмжев» от американской Eli Lilly, который так и не появился на российском рынке.

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