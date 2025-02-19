Bavarian Nordic получила одобрение FDA на вакцину от лихорадки чикунгунья

Bavarian Nordic получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на свою вакцину от лихорадки чикунгунья – Vimkunya, став второй компанией в США, которая выпустила на рынок профилактический препарат от этой тропической болезни. Акции Bavarian Nordic выросли на 4,6%, рыночная капитализация компании, зарегистрированной в Копенгагене, составляет $13,5 млрд.

Bavarian Nordic планирует начать продажи своей вакцины в первой половине 2025 года. Vimkunya предназначена для пациентов в возрасте от 12 лет и старше. При этом препарат Ixchiq от компании Valneva, ставший первым одобренным в США, разрешен для применения только у совершеннолетних (от 18 лет) и доступен в стране с ноября 2023 года.

Vimkunya – это вакцина на основе вирусоподобных частиц (VLP), то есть она работает, имитируя вирус чикунгуньи, чтобы вызвать иммунный ответ. Ixchiq, с другой стороны, – это живая ослабленная вакцина, которая содержит ослабленный штамм вируса чикунгуньи. Продукты Bavarian Nordic и Valneva вводятся в виде одной инъекции.

Лихорадка чикунгунья, вызываемая одноименным вирусом, – это болезнь, переносимая комарами, в основном встречающаяся в тропических регионах. Хотя случаи заболевания не распространены в Северной Америке, существует риск передачи заболевания путешественникам, посещающим затронутые вспышкой страны в Африке и Южной Америке, а также острова в Индийском и Тихом океанах. Глобальный риск передачи чикунгуньи увеличивается с глобальным потеплением, поскольку комары перемещаются на новые территории.

В ходе исследований препарат Vimkunya продемонстрировал сильный иммунный ответ. Вакцина индуцировала нейтрализующие антитела у 97,8% из 3500 здоровых участников в возрасте от 12 лет и старше через 21 день после вакцинации. Bavarian Nordic также сообщила о быстром развитии иммунного ответа в течение одной недели.

gxpnews