Лицензию старейшего фармпроизводителя Самарской области могут аннулировать

Министерство промышленности и торговли РФ подало иск в Арбитражный суд Самарской области об аннулировании лицензии на производство лекарств у ЗАО «Самаралектравы». Предварительное заседание по делу состоялось 23 января 2025 года, следующее назначено на 25 февраля. Об этом сообщает местное издание «Обозрение».

Основанием для иска стали выявленные в ходе проверки в августе 2024 года критические нарушения лицензионных требований. По словам директора предприятия Николая Лужнова, компания не смогла устранить замечания из-за нехватки средств: «Средств выполнить предписание у меня не хватило, а найти спонсора мне не удалось».

ЗАО «Самаралектравы», созданное более 30 лет назад в селе Антоновка Сергиевского района, долгое время было экспериментальной площадкой Средневолжского филиала ВИЛАР (Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений, создан в 1931 году). На сотнях гектаров здесь выращивали около 90 видов лекарственных растений. В 2010-х предприятие производило до 10 тонн сухого экстракта расторопши ежегодно, что составляло 4% от потребности России в гепатопротекторах.

Сегодня компания производит преимущественно препараты из расторопши, включая гепатопротектор «Силимар», средство для заживления ран «Камадол», БАДы «Липосил» и «Мариол». Также выпускаются продукты здорового питания: масла и мука из расторопши, льна и тыквы, травяные чаи. По словам руководителя, предприятие продолжит работу даже в случае аннулирования лицензии: «В принципе можно работать и без лицензии, например на БАДах, им лицензия не требуется. Также мы можем уйти в продукты питания с повышенной биологической активностью».

Юрист Руслан Руднев поясняет: «Фармацевтическая деятельность подлежит обязательному лицензированию. При осуществлении фармацевтической деятельности без надлежащего разрешения предприятие может быть оштрафовано, а в случае неоднократных нарушений – ликвидировано».

В настоящее время «Самаралектравы» ищет инвесторов для модернизации производства и выполнения требований регулятора. По информации директора, интерес к предприятию проявили четыре потенциальных инвестора, решение ожидается в феврале 2025 года.

gxpnews