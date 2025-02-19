Компания «Эвалар» заняла 16,5% российского рынка БАД в 2024 году

В 2024 году большую часть рынка биологически активных добавок (БАД) в России заняла компания «Эвалар – ей принадлежит доля в 16,5% (19 млрд рублей). Это больше, чем в предыдущем году, когда показатель составлял 15,35%, рассказали GxP News в пресс-службе компании со ссылкой на отчет DSM Group.

Отмечается, что «Эвалар» стал единственным производителем брендированных БАД, который продемонстрировал рост на фоне падения большинства крупных брендов. По данным аналитиков самой компании, основной вклад в динамику показателей компании в 2024 году внесли такие бренды, как премиальная линейка (+177%), хондропротекторы (+102%), хелатные формы минералов (+48%), линейка детских витаминов (+47%), продукты с омега-3 (+34%).

«За 33 года мы стали самым узнаваемым брендом на аптечном рынке. Кроме того, в 2024 году мы нарастили рекламное давление, особенно в наиболее охватных каналах, таких как ТВ. Так, по данным Mediascope, в 2024 году «Эвалар» стал лидером среди рекламодателей на ТВ в категории «Фарма“» с показателем охвата аудитории порядка 100 млрд контактов с аудиторией старше 18 лет», – цитирует пресс-служба слова председателя совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталии Прокопьевой.

Согласно отчету DSM Group, второе место среди производителей БАД по объему аптечных продаж в стоимостном выражении занимает Solgar (8,8 млрд рублей; 7,6%), третье – PharmaMed (6,2 млрд рублей; 5,4%). В пятерку лидеров также входят «Квадрат-С» (4,6 млрд рублей; 4%) и «Мирролла» (3,6 млрд рублей; 3,1%).

Далее следуют «Нижфарм» (3,2 млрд рублей; 2,8%), Unipharm Inc. (2,8 млрд рублей; 2,4%), Dr. Reddy’s Laboratories (2,6 млрд рублей; 2,2%), Queisser Pharma (2,5 млрд рублей; 2,2%) и «Биннофарм Групп» (2,3 млрд рублей; 1,9%).

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