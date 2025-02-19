Минздрав пересматривает подход к формированию цен на ЖНВЛП

Министерство здравоохранения РФ инициирует изменения в системе ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Новый проект постановления, находящийся на публичном обсуждении до 6 марта, предусматривает комплексный механизм расчета предельных отпускных цен производителей при государственной регистрации и перерегистрации.

Если документ примут, ценообразование будет осуществляться индивидуально для каждого производителя в рамках регистрационного удостоверения на препарат. При этом система расчета учитывает несколько ключевых параметров: среднее значение последних зарегистрированных цен на аналогичные препараты, стоимость действующего вещества с учетом его количества, фактические цены продаж на российском рынке, таможенную стоимость ввозимых препаратов и минимальные цены в референтных странах.

Документ детально регламентирует процедуры расчета цен для различных категорий лекарственных средств, включая референтные, воспроизведенные и биоаналоговые препараты. Особое внимание уделяется продукции производителей из стран ЕАЭС и иностранным препаратам, подвергающимся первичной или вторичной упаковке на территории России. Методика также включает механизмы расчета рентабельности для препаратов производства ЕАЭС и определения средневзвешенной цены ввоза иностранных лекарств.

Предполагается, что новые правила ценообразования вступят в силу с 1 сентября 2025 года и будут действовать на протяжении 6 лет. Данные изменения направлены на создание прозрачной и эффективной системы формирования цен на социально значимые лекарственные препараты.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому список ЖНВЛП пополняется новыми пунктами. Это 17 наименований препаратов, которые в том числе применяются при лечении лимфомы, меланомы, лейкоза, рака молочной железы, сахарного диабета и других заболеваний.

gxpnews