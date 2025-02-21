Госдума отклонила законопроект о маркетинговых бонусах

Госдума рассмотрела очередной законопроект о наделении правительства правом регулировать размер маркетинговых бонусов. Депутаты пришли к выводу, что законопроект создает риски увеличения стоимости лекарств и в случае его принятия пострадает малый и средний бизнес. Документ в текущей редакции отклонили.

На заседании Комитета Госдумы по охране здоровья обсудили законопроект № 755616-8 о внесении изменений в статью 54 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», передает корреспондент «ФВ». По словам одного из авторов документа, первого заместителя председателя Комитета по охране здоровья Федота Тумусова, речь идет о товарах, по которым производители лекарств платят маркетинговую маржу оптовому и розничному звену. Законопроектом предлагается дать право правительству регулировать размеры этого маркетингового бонуса.

Тумусов считает, что сейчас из-за маркетинговых контактов растет цена на лекарства для конечного потребителя. Производители, по его мнению, могли бы направить эти средства на инвестиции, развитие производства и разработку новых препаратов.

«Поэтому есть необходимость регулировать эти надбавки», — заявил Тумусов.

Законопроект об ограничении маркетинговых бонусов был внесен в Госдуму в ноябре 2024 года. Авторы документа предложили наделить правительство полномочиями по определению порядка установления совокупного размера внереализационных доходов. В выплатах, которые в некоторых случаях достигают 80%, заинтересованы прежде всего сами производители, говорят представители розничных сетей.

Заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев не согласился с доводами инициаторов. Он отметил, что законопроект создает риски увеличения цен на препараты.

«Кроме того, дисбалансируются условия конкуренции аптечных сетей и субъектов малого и среднего предпринимательства», — подчеркнул Глаголев.

Он напомнил, что аналогичные инициативы уже рассматривались в 2023 году и не были поддержаны правительством. Этот законопроект также нуждается в существенной доработке.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев обратил внимание на то, что темпы роста цен на лекарства ниже других товарных групп. По словам депутата, это связано с государственным регулированием цен на лекарства, с высокой конкуренцией как среди аптек, дистрибьюторов, так и среди производителей дженериковых препаратов.

Нифантьев посоветовал коллегам в следующий раз обратить внимание уровень рентабельности дистрибьюторов, аптек и аптечных сетей, а также производителей.

«Информация открытая. На сегодняшний день средняя рентабельность в дистрибьюторском звене по стране — это 0,5−0,6%. Средняя рентабельность по чистой прибыли среди аптек и аптечных сетей — это 1,5%. И, как известно, если что-то где-то убыло, то обязательно где-то что-то прибыло», — заключил Нифантьев.

Сейчас маржа от маркетинговых мероприятий используется для того, чтобы снизить цену для пациента, считает он. В связи с этим, в случае принятия законопроекта в этой редакции, пострадает малый и средний бизнес.

За отклонение законопроекта проголосовали большинство депутатов, один голос был против и один воздержался.

Фото: duma.gov.ru

Дина Коблова

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