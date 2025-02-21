Novo Nordisk потребовала 830 млн долларов от партнера за мошенничество при КИ препарата

Novo Nordisk требует через суд Сингапура возместить убытки в 830 млн долл., понесенные от покупки препарата ocedurenone у компании KBP Biosciences за 1,3 млрд долл. Датский фармгигант обвиняет ее в сокрытии результатов испытаний лекарства.

Novo Nordisk подала иск против сингапурской KBP Biosciences и ее основателя Хуана Чжэньхуа, требуя компенсацию в размере 830 млн долл. за предполагаемое мошенничество при продаже лекарственного средства от гипертонии ocedurenone. Об этом говорится в опубликованных судебных документах.

В октябре 2023 года датский фармгигант приобрел права на препарат за 1,3 млрд долл. Однако спустя год, получив неудовлетворительные результаты III фазы клинических испытаний, производитель признал убыток в размере около 5,7 млрд датских крон (800 млн долл.).

Novo Nordisk утверждает, что KBP скрыла данные II фазы, показывающие неэффективность лекарства. При этом положительные данные его исследований, представленные при заключении сделки, оказались следствием нарушений протоколов и несоблюдения стандартов контроля качества, отмечается в публикации. Международный коммерческий суд в Сингапуре удовлетворил требование Novo Nordisk о глобальной заморозке активов KBP и ее генерального директора. Как выяснилось, незадолго до этого сингапурская компания перевела 339,1 млн долл. своему холдингу и анонсировала выплату дивидендов на 579 млн долл. Рассматривавший дело судья Филип Джеяретнам расценил эти действия как преднамеренное выведение денежных средств, чтобы избежать их возможного взыскания. Известно, что арбитражное разбирательство будет проходить в Нью-Йорке.

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