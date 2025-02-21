Минздрав обновит правила страхования жизни участников клинических исследований

Минздрав обновит Типовые правила обязательного страхования жизни и здоровья пациента, участвующего в клинических исследованиях лекарства. Суммы страховых выплат остались теми же, что и в документе от 2010 года. В документ добавлены нормативы, отражающие характер и степень повреждения здоровья.

Минздрав представил проект новых Типовых правил обязательного страхования жизни и здоровья пациента, участвующего в клинических исследованиях (КИ) лекарственного препарата. Публичное обсуждение новеллы продлится до 6 марта.

Документ должен заменить Постановление Правительства РФ № 714 от 13.09.2010.

В документ добавлены нормативы, отражающие характер и степень повреждения здоровья. Степени тяжести повреждения здоровья при проведении КИ предлагается разделить на три категории: легкие, средние и тяжкие. Квалифицирующие признаки тяжести повреждения здоровья при проведении клинического исследования:

характер полученных повреждений здоровья и осложнения, связанные с этими повреждениями, а также развитие и усугубление имеющихся хронических заболеваний в связи с получением повреждения;

последствия полученных повреждений здоровья (стойкая утрата трудоспособности).

Одного из квалифицирующих признаков достаточно для установления категории тяжести повреждения здоровья.

В страховой выплате могут отказать в случаях, если:

достоверно не установлена причинно-следственная связь между участием застрахованного лица в КИ и наступлением страхового случая на основании проведенного анализа документов;

документы и сведения, представленные застрахованным лицом или выгодоприобретателем, содержат недостоверную информацию или представлены не в полном объеме.

Размер страховой выплаты сохранился прежним: 2 млн руб. в случае смерти и не более чем 300 тыс. руб. в случае причинения вреда здоровью, которое не повлекло установление инвалидности. Ставки страхового тарифа также остались теми же, что и в документе от 2010 года.

В случае утверждения постановление вступит в силу с 1 сентября.

Фото: 123rf.com



Дина Коблова

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