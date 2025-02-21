СК завершил расследование в отношении экс-замглавы красноярского Минздрава

ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии завершило расследование уголовного дела в отношении экс-замглавы краевого Минздрава Анны Москвиной. Фигурантку обвинили по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) – якобы Москвина закупила не соответствующее условиям госконтракта медоборудование, что привело к ущербу в 126,5 млн рублей.
Уголовное дело ГСУ возбудило весной 2024 года на основании материалов, собранных УФСБ России по Красноярскому краю. Следствие считает, что в 2021 году при реализации нацпроекта «Здравоохранение» Москвина согласовала госконтракт на поставку медоборудования общей стоимостью 98,5 млн рублей. Замминистра якобы знала о несоответствии поставляемой продукции спецификациям контракта и о том, что покупка не должна финансироваться из федбюджета.
Кроме того, в 2022 году при исполнении другого госконтракта в КГБУЗ «КГП № 7» был поставлен рентгеновский стационарный аппарат стоимостью более 28 млн рублей. Москвина, как утверждают в ГСУ, осознавала, что медоборудование было поставлено с серьезными нарушениями и признано фальсифицированным, но подписала документы, позволяющие произвести оплату.
Ущерб краевому Минздраву по двум этим эпизодам следователи суммарно оценили в более чем 126,5 млн рублей. Теперь ГСУ направило дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
Анна Москвина была заместителем министра здравоохранения Красноярского края с 2019 года. В апреле 2024 года она покинула пост из-за истечения трудового контракта.
Источник: ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Фото: krk.sledcom.ru