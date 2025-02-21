Суд не стал менять меру пресечения экс-замглавы Минздрава Удмуртии

Верховный суд Удмуртской Республики оставил в силе решение нижестоящей инстанции о мере пресечения в виде заключения под стражу бывшего замминистра здравоохранения региона Натальи Кропочевой, обвиняемой по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В начале февраля экс-чиновницу отправили в СИЗО на два месяца. Следователи считают, что она получила 1,3 млн рублей от представителя ритуальной организации за способствование заключению договоров на транспортировку тел умерших пациентов местной горбольницы.
В деле фигурирует также гендиректор ООО «Центр косметологии СВ» Светлана Суслонова, которая якобы является посредником при передаче взятки. Ее обвиняют по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). По решению суда она также помещена в СИЗО.
На заседании апелляционной инстанции сторона защиты Кропочевой и Суслоновой назвала избранную меру пресечения необоснованной, так как фигурантки не намерены скрываться от органов следствия и суда и оказывать давление на свидетелей. Адвокаты просили изменить меру пресечения на не связанную с изоляцией от общества.
Доводы защитников о необоснованности избранной меры пресечения суд апелляционной инстанции счел несостоятельными, в связи с этим обвиняемые останутся под стражей до 6 апреля 2025 года – так ранее решил Индустриальный районный суд Ижевска.
О возбуждении уголовного дела стало известно 9 февраля 2025 года. Как считают следователи, Наталья Кропочева с января 2021 по август 2024 года, являясь сначала главврачом Городской клинической больницы №2, а затем замруководителя Минздрава Удмуртской Республики, могла получить взятку в 1,3 млн рублей через посредника от представителя компании, предоставляющей ритуальные услуги на территории региона.
В СК уточнили, что деньги могли передаваться за совершение действий в пользу предполагаемого взяткодателя – «способствование заключению договора на транспортировку тел умерших пациентов ГКБ №2 и предоставление сведений о данных пациентах для последующего заключения договоров об оказании услуг по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг с их родственниками в целях извлечения прибыли от указанной деятельности».
Официально об увольнении Кропочевой в Минздраве Удмуртии не сообщали. Сейчас она не числится в списке заместителей министра на сайте регионального ведомства.
Источник: Прокуратура Удмуртии
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