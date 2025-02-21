Johnson & Johnson подает третий запрос на банкротство дочерней компании

Компания Johnson & Johnson вновь подала заявку на использование процедуры банкротства дочерней компании Red River Talc, чтобы урегулировать более 62 тысяч судебных исков, пишет Reuters. Эти иски связаны с обвинениями, что детская присыпка компании и другие продукты на основе талька содержат асбест и могут вызывать онкологические заболевания.

Судебные слушания по делу проходят в Хьюстоне, в суде по делам о банкротстве США, где судья Кристофер Лопес должен принять решение о возможности продолжения процесса. Если банкротство будет одобрено, это может ускорить выплаты жертвам и предотвратить новые иски против компании в будущем. Судебные слушания продлятся до конца февраля, после чего судья вынесет письменное заключение по делу.

Johnson & Johnson уже дважды пыталась урегулировать дело с использованием банкротства, но обе попытки были отклонены судом. Теперь компания рассчитывает на успех, утверждая, что ее дочерняя компания Red River Talc получила поддержку среди истцов, что увеличивает шансы на одобрение сделки. Компания предлагает выплату в размере $10 млрд, чтобы решить дело в рамках процедуры банкротства.

Противники сделки, в том числе адвокаты истцов, утверждают, что процесс голосования был манипулирован, и обвиняют компанию в нарушениях. По их словам, J&J изменила голоса с «нет» на «да», а также приняла голоса от адвокатов, которые не смогли подтвердить свои полномочия для голосования. Они считают, что процедура банкротства направлена на то, чтобы заставить жертв согласиться на более низкие компенсации, чем они могли бы получить через судебные разбирательства.

Компания утверждает, что использование банкротства – это более быстрый и справедливый способ выплаты компенсаций. По словам вице-президента J&J Эрика Хааса, такая схема позволит жертвам получить больше выплат, чем в случае долгих судебных процессов, которые могут привести к непредсказуемым результатам. J&J утверждает, что в суде «лотерейная» система может привести к тому, что одни истцы получат большие компенсации, а другие – ничего.

Ранее в Британии подали коллективный иск против Johnson & Johnson из-за тальковой присыпки. В 2023 году в России впервые подали иск к российскому юрлицу Johnson & Johnson с претензией к качеству детской присыпки с тальком.

gxpnews