«Круг добра» обеспечил более 27 тысяч детей лекарствами

Фонд «Круг добра» обеспечил лекарствами более 27 тысяч детей, сообщил 19 февраля на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья председатель правления фонда Александр Ткаченко. По его словам, препараты предоставляются пациентам без очередей и листов ожидания, несмотря на их высокую стоимость.

«Лечение пациентов с гепатитом С. Были найдены лекарственные препараты, которые обеспечивают практически 100-процентное излечение от гепатита С. За прошлый год было вылечено 2245 детей. Все дети проходят курс, он занимает всего несколько месяцев, и мы получаем подтверждение полного излечения», – рассказал он. Лечение проводится с использованием препаратов, которые обеспечивают практически полное излечение за несколько месяцев. По словам Ткаченко, все пациенты завершили курс терапии с подтверждением результата. Он также сообщил, что на начало 2024 года экономия средств фонда за счет снижения цен на лекарства составила 12,5 млрд рублей.

Количество благотворительных сборов на лечение детей в социальных сетях и на телевидении сократилось на 90%, сообщил Ткаченко. Это связано с тем, что большинство пациентов могут получить необходимую помощь в рамках государственной системы здравоохранения. Фонд проводит мониторинг таких сборов и рассматривает возможность создания фильтра для проверки их обоснованности.

gxpnews