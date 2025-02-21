США готовят пошлины в 25% на импортные лекарства

Администрация США готовит изменения в торговой политике, особенно касающиеся фармацевтического сектора и автомобильной промышленности. В ходе подписания новых указов в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде президент Дональд Трамп анонсировал введение значительных импортных пошлин.

Под удар попадет фармацевтическая продукция: планируется установить тариф в размере 25% с перспективой дальнейшего повышения в течение года. Это может серьезно повлиять на глобальный фармацевтический рынок и цены на лекарства в США, пишут американские СМИ.

Параллельно с ужесточением регулирования фармацевтического импорта схожие меры планируются и для автомобильного сектора – также около 25%. В рамках новой экономической стратегии планируется ввести пошлины на импорт электронных компонентов, энергоносителей и цветных металлов. Все эти меры дополняют существующие тарифные ограничения и направлены на защиту американских производителей, считает Трамп.

gxpnews