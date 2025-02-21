«Квадрат-С» вложил более 760 млн рублей в площадки по производству БАД

Российская компания «Квадрат-С» открыла новое предприятие в подмосковном Оболенске (городской округ Серпухов). Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности.

Расширение производственной базы компании началось в конце 2023 года с запуска аналогичного предприятия в Кировской области. Совокупные инвестиции в обе площадки превысили 790 млн рублей, включая льготное финансирование ФРП в размере 231 млн рублей по программе «Проекты развития». Средства были направлены на приобретение современного оборудования и создание «чистых зон».

Новый подмосковный цех рассчитан на выпуск до 7 млн упаковок продукции различных форм. Производство использует как импортное, так и отечественное сырье, при этом уровень локализации превышает 50%. По словам управляющего ООО «Квадрат-С» Олега Комарова, благодаря новым мощностям общий объем производства компании возрастет на 70%, достигнув 53 млн упаковок в год.

Дальнейшие планы развития предусматривают строительство дополнительного цеха в Оболенске, что позволит утроить объем производства на подмосковной площадке до 22 млн в год. В рамках расширения планируется освоить выпуск продукции в новых формах: каплях и мягких желатиновых капсулах.

Компания «Квадрат-С», основанная в 2015 году, располагает тремя производственными площадками в Кировской, Московской и Новосибирской областях. Ассортимент компании включает более 400 наименований продукции под брендами «Витамир» и Tetralab. Реализация текущих инвестиционных проектов позволит компании занять до 10% российского рынка БАД.

gxpnews