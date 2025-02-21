Правительство снизило квоты приема на целевое обучение по фармнаправлениям

Правительство утвердило квоты на целевое обучение в вузах в 2025 году. Согласно документу, доля мест для приема на фармацевтические специальности сократилась: на 5% по направлениям «Фармация» и «Клиническая фармакология», на 30% по специальностям «Фармацевтическая технология» и «Управление и экономика фармации». Квоты в аспирантуру остались прежними.
Правительство утвердило квоты на целевое обучение в вузах на 2025 год, опубликовано соответствующее распоряжение № 378-р от 18.02.2025. В перечень вошло пять фармацевтических специальностей.
Доля мест для приема на целевое обучение составила:
- 15% по специальности «Фармация» (код специальности, направления подготовки 33.05.01), в прошлом году было 20%;
- 55% по специальности «Клиническая фармакология» (31.08.37), в прошлом году было 60%;
- 20% по специальности «Фармацевтическая технология» (33.08.01), в прошлом году было 50%;
- 20% по специальности «Управление и экономика фармации» (33.08.02), в прошлом году было 50%;
- 20% по специальности «Фармацевтическая химия и фармакогнозия» (33.08.03), в прошлом году было 45%.
По направлению «Биотехнология» (19.03.01) число квот осталось прежним – 10%. Для направления «Ветеринария» (36.05.01) квоту увеличили на 5% (30% в прошлом году и 35% в 2025-м).
По программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре выделили, как и в 2024 году, по 35% на специальностям «Фармакология, клиническая фармакология» (3.3.6), «Фармацевтическая химия, фармакогнозия» (3.4.2) и «Организация фармацевтического дела» (3.4.3).
Для ординаторов в 2025 году утвердили 55% мест по специальности «Клиническая фармакология» (31.08.37) и по 20% для направлений «Фармацевтическая химия и фармакогнозия» (33.08.03), «Фармацевтическая технология» (33.08.01) и «Управление и экономика фармации» (33.08.02).
Ранее правительство усовершенствовало систему заключения договоров на целевое обучение, утверждено соответствующее постановление. В нем урегулирован порядок заключения контрактов и их учет, прописаны формы ответственности и порядок действий в спорных случаях. Согласно документу, заказчики смогут обучать работников для других организаций.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik