Правительство снизило квоты приема на целевое обучение по фармнаправлениям

По направлению «Биотехнология» (19.03.01) число квот осталось прежним – 10%. Для направления «Ветеринария» (36.05.01) квоту увеличили на 5% (30% в прошлом году и 35% в 2025-м).

По программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре выделили, как и в 2024 году, по 35% на специальностям «Фармакология, клиническая фармакология» (3.3.6), «Фармацевтическая химия, фармакогнозия» (3.4.2) и «Организация фармацевтического дела» (3.4.3).

Для ординаторов в 2025 году утвердили 55% мест по специальности «Клиническая фармакология» (31.08.37) и по 20% для направлений «Фармацевтическая химия и фармакогнозия» (33.08.03), «Фармацевтическая технология» (33.08.01) и «Управление и экономика фармации» (33.08.02).

Ранее правительство усовершенствовало систему заключения договоров на целевое обучение, утверждено соответствующее постановление. В нем урегулирован порядок заключения контрактов и их учет, прописаны формы ответственности и порядок действий в спорных случаях. Согласно документу, заказчики смогут обучать работников для других организаций.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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