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В Госдуме поддержали поправку о запрете дистанционного образования для фармспециалистов

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал поправку, запрещающую дистанционное обучение для фармспециалистов, но детали еще обсуждаются. Мнения опрошенных «ФВ» экспертов разделились: одни поддерживают очный формат, другие предлагают гибкий подход. Поправка появилась накануне рассмотрения законопроекта во втором чтении в Госдуме.

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал поправку, полностью запрещающую дистанционное обучение для врачей и фармацевтов, включая колледжи, вузы и дополнительное профессиональное образование (ДПО). Инициаторами выступили депутаты во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным, сообщило ТАСС. Поправка вносится ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в части повышения качества медицинского образования)», ранее ограничивавшего электронное обучение в медицинском и фармацевтическом образовании.

«Мы против повального дистанционного образования в ДПО. Это нужно прекращать. При невероятной поддержке Вячеслава Володина законопроект сдвинулся. Поправка будет дорабатываться, будут дополнения. Мы впервые серьезно подошли к этому вопросу: взяли штангу на грудь, сейчас 25-го (25 февраля) приподнимем, и все – чемпионы», – прокомментировал внесение поправки первый заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев сегодня на форуме «Фармлига».

Исполнительный директора Нацфармпалаты Елена Неволина отметила, что «речь идет о будущем дополнительном профессиональном образовании фармацевтов». По ее словам, в стране 54 факультета для фармспециалистов. «Очное обучение требует поездок, что создает дополнительные затраты для работодателей и сотрудников. Действительно, такая поправка есть, чтобы проводить ДПО для медиков и для фармспециалистов только в очном формате, но меня заверили, что будут еще обсуждать, будут отрабатываться нюансы», – сказала она.

В «Союзфарме» также не спешат делать выводы из поправки. «Нужно анализировать программы ДПО, чтобы понять, где необходимо личное присутствие, а где можно использовать дистанционные методы. Например, для фармспециалистов повышение квалификации — это в основном теория, кроме тех, кто работает в производственных аптеках», – сказала «ФВ» исполнительный директор «СоюзФармы» Мария Литвинова. Она считает, что нужен гибкий подход, а не универсальный запрет, когда все «сметают под одну гребенку».

Комбинированный формат (теория — дистанционно, практика — очно) более целесообразен, чем просто очное обучение, считает и ведущий инспектор «Союзфармы» Виктория Маховская. Хотя, по ее словам, многие фармацевты будут рады, если ДПО станет очным. «После первого чтения все кардинально изменилось, но надо дождаться второго чтения законопроекта», – говорит она.

При этом она обращает внимание на то, что «неформальное образование, например, вебинары НМО, останется в дистанционном формате, так как это не ДПО».

«ФВ» также узнал мнение тех компаний, которые используют свои площадки для дистанционного образования. «Данная поправка коснется только лицензируемых проектов, которые подлежат государственной сертификации, наша площадка, например, не относится к этой категории», – сказала генеральный директор Pharmedu Татьяна Ходанович. На ее взгляд, выдвинутая поправка усложнит и без того нагруженный образовательный процесс, а в условиях нехватки врачей и фармацевтов эта поправка усугубит кадровую проблему. Очное присутствие на лекциях для специалистов «энергозатратно».

«Сейчас должна стоять задача — доработать систему онлайн-обучения, а именно сократить количество подрядчиков, которые реализуют проекты по сертификации. Также необходимо ввести определенные четкие стандарты для подрядчиков и улучшить систему контроля получения сертификатов. Только в таком случае качество дистанционного образования будет в разы выше», – считает она.

Пока текст законопроекта не запрещает дистанционное обучение полностью, но делает его дополнением к обязательной очной практике, замечает генеральный директор MedX.pro Анастасия Густешова. «Это ключевой момент – оно не полностью исключается. В целом это один из методов борьбы с теми организациями, которые предоставляют действительно некачественное образование, которые буквально выдают документы даже иногда без реального прохождения обучения», – сказала она.

Густешова также придерживается мнения, что комбинированный формат выгоден только по сравнению с полностью очным. По сравнению с полностью дистанционным он наоборот сильно увеличивает стоимость для организации, которая его проводит, а следовательно и до конечного потребителя. «Дистанционное обучение – это очень удобно, оно дает прекрасную возможность «дотянуться» до тех преподавателей, у которых в очном формате не было бы возможности обучиться», – говорит она.

Эксперты предлагают запастись терпением и дождаться официальных документов для уточнения деталей. Второе чтение законопроекта в Госдуме запланировано на 25 февраля.

Законопроект № 656009-8 о введении лицензирования сферы ДПО, а также праве Минздрава разрабатывать и утверждать типовые программы ДПО был внесен в Госдуму в июне 2024 года.
Фото: tonodiaz на Freepik

Мария Гордеева
pharmvestnik

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21 февраля, 2025 | Просмотров: 19