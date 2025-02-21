В Госдуме поддержали поправку о запрете дистанционного образования для фармспециалистов

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал поправку, запрещающую дистанционное обучение для фармспециалистов, но детали еще обсуждаются. Мнения опрошенных «ФВ» экспертов разделились: одни поддерживают очный формат, другие предлагают гибкий подход. Поправка появилась накануне рассмотрения законопроекта во втором чтении в Госдуме.
Комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал поправку, полностью запрещающую дистанционное обучение для врачей и фармацевтов, включая колледжи, вузы и дополнительное профессиональное образование (ДПО). Инициаторами выступили депутаты во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным, сообщило ТАСС. Поправка вносится ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в части повышения качества медицинского образования)», ранее ограничивавшего электронное обучение в медицинском и фармацевтическом образовании.
«Мы против повального дистанционного образования в ДПО. Это нужно прекращать. При невероятной поддержке Вячеслава Володина законопроект сдвинулся. Поправка будет дорабатываться, будут дополнения. Мы впервые серьезно подошли к этому вопросу: взяли штангу на грудь, сейчас 25-го (25 февраля) приподнимем, и все – чемпионы», – прокомментировал внесение поправки первый заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев сегодня на форуме «Фармлига».
Исполнительный директора Нацфармпалаты Елена Неволина отметила, что «речь идет о будущем дополнительном профессиональном образовании фармацевтов». По ее словам, в стране 54 факультета для фармспециалистов. «Очное обучение требует поездок, что создает дополнительные затраты для работодателей и сотрудников. Действительно, такая поправка есть, чтобы проводить ДПО для медиков и для фармспециалистов только в очном формате, но меня заверили, что будут еще обсуждать, будут отрабатываться нюансы», – сказала она.
В «Союзфарме» также не спешат делать выводы из поправки. «Нужно анализировать программы ДПО, чтобы понять, где необходимо личное присутствие, а где можно использовать дистанционные методы. Например, для фармспециалистов повышение квалификации — это в основном теория, кроме тех, кто работает в производственных аптеках», – сказала «ФВ» исполнительный директор «СоюзФармы» Мария Литвинова. Она считает, что нужен гибкий подход, а не универсальный запрет, когда все «сметают под одну гребенку».
Комбинированный формат (теория — дистанционно, практика — очно) более целесообразен, чем просто очное обучение, считает и ведущий инспектор «Союзфармы» Виктория Маховская. Хотя, по ее словам, многие фармацевты будут рады, если ДПО станет очным. «После первого чтения все кардинально изменилось, но надо дождаться второго чтения законопроекта», – говорит она.
«ФВ» также узнал мнение тех компаний, которые используют свои площадки для дистанционного образования. «Данная поправка коснется только лицензируемых проектов, которые подлежат государственной сертификации, наша площадка, например, не относится к этой категории», – сказала генеральный директор Pharmedu Татьяна Ходанович. На ее взгляд, выдвинутая поправка усложнит и без того нагруженный образовательный процесс, а в условиях нехватки врачей и фармацевтов эта поправка усугубит кадровую проблему. Очное присутствие на лекциях для специалистов «энергозатратно».
«Сейчас должна стоять задача — доработать систему онлайн-обучения, а именно сократить количество подрядчиков, которые реализуют проекты по сертификации. Также необходимо ввести определенные четкие стандарты для подрядчиков и улучшить систему контроля получения сертификатов. Только в таком случае качество дистанционного образования будет в разы выше», – считает она.
Пока текст законопроекта не запрещает дистанционное обучение полностью, но делает его дополнением к обязательной очной практике, замечает генеральный директор MedX.pro Анастасия Густешова. «Это ключевой момент – оно не полностью исключается. В целом это один из методов борьбы с теми организациями, которые предоставляют действительно некачественное образование, которые буквально выдают документы даже иногда без реального прохождения обучения», – сказала она.
Густешова также придерживается мнения, что комбинированный формат выгоден только по сравнению с полностью очным. По сравнению с полностью дистанционным он наоборот сильно увеличивает стоимость для организации, которая его проводит, а следовательно и до конечного потребителя. «Дистанционное обучение – это очень удобно, оно дает прекрасную возможность «дотянуться» до тех преподавателей, у которых в очном формате не было бы возможности обучиться», – говорит она.
Эксперты предлагают запастись терпением и дождаться официальных документов для уточнения деталей. Второе чтение законопроекта в Госдуме запланировано на 25 февраля.
Законопроект № 656009-8 о введении лицензирования сферы ДПО, а также праве Минздрава разрабатывать и утверждать типовые программы ДПО был внесен в Госдуму в июне 2024 года.
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