В Госдуме поддержали поправку о запрете дистанционного образования для фармспециалистов

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал поправку, запрещающую дистанционное обучение для фармспециалистов, но детали еще обсуждаются. Мнения опрошенных «ФВ» экспертов разделились: одни поддерживают очный формат, другие предлагают гибкий подход. Поправка появилась накануне рассмотрения законопроекта во втором чтении в Госдуме.

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал поправку, полностью запрещающую дистанционное обучение для врачей и фармацевтов, включая колледжи, вузы и дополнительное профессиональное образование (ДПО). Инициаторами выступили депутаты во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным, сообщило ТАСС. Поправка вносится ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в части повышения качества медицинского образования)», ранее ограничивавшего электронное обучение в медицинском и фармацевтическом образовании.

«Мы против повального дистанционного образования в ДПО. Это нужно прекращать. При невероятной поддержке Вячеслава Володина законопроект сдвинулся. Поправка будет дорабатываться, будут дополнения. Мы впервые серьезно подошли к этому вопросу: взяли штангу на грудь, сейчас 25-го (25 февраля) приподнимем, и все – чемпионы», – прокомментировал внесение поправки первый заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев сегодня на форуме «Фармлига».

Исполнительный директора Нацфармпалаты Елена Неволина отметила, что «речь идет о будущем дополнительном профессиональном образовании фармацевтов». По ее словам, в стране 54 факультета для фармспециалистов. «Очное обучение требует поездок, что создает дополнительные затраты для работодателей и сотрудников. Действительно, такая поправка есть, чтобы проводить ДПО для медиков и для фармспециалистов только в очном формате, но меня заверили, что будут еще обсуждать, будут отрабатываться нюансы», – сказала она.

В «Союзфарме» также не спешат делать выводы из поправки. «Нужно анализировать программы ДПО, чтобы понять, где необходимо личное присутствие, а где можно использовать дистанционные методы. Например, для фармспециалистов повышение квалификации — это в основном теория, кроме тех, кто работает в производственных аптеках», – сказала «ФВ» исполнительный директор «СоюзФармы» Мария Литвинова. Она считает, что нужен гибкий подход, а не универсальный запрет, когда все «сметают под одну гребенку».

Комбинированный формат (теория — дистанционно, практика — очно) более целесообразен, чем просто очное обучение, считает и ведущий инспектор «Союзфармы» Виктория Маховская. Хотя, по ее словам, многие фармацевты будут рады, если ДПО станет очным. «После первого чтения все кардинально изменилось, но надо дождаться второго чтения законопроекта», – говорит она.

При этом она обращает внимание на то, что «неформальное образование, например, вебинары НМО, останется в дистанционном формате, так как это не ДПО».