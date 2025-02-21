В Госдуму внесен законопроект об изменении работы комиссий по антимонопольным делам

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается запретить сотрудникам ФАС, сформировавшим дело о нарушении антимонопольного законодательства, входить в комиссию по проверке этого дела. Документ направлен на исключение конфликта интересов и достижение справедливости.

Законопроект № 844907-8 «О внесении изменения в ст. 40 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Как следует из пояснительной записки, документ разработан для исключения конфликта интересов и достижения справедливости при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства.

Для рассмотрения каждого дела о нарушении антимонопольного законодательства Федеральная антимонопольная служба (ФАС) создает комиссию, которая состоит из сотрудников службы и ее территориальных органов. Сейчас законом допускается вхождение работников антимонопольных органов, сформировавших дело и собиравших доказательства, в состав комиссии, которая рассматривает дело, голосует и принимает решение. По мнению авторов законопроекта, это снижает объективность и доверие участников дела к системе работы антимонопольного законодательства.

Документом предлагается запретить включение в состав комиссии лиц, которые проводят проверку по рассматриваемому делу, подготавливают докладную запись, проводят правовую экспертизу и формируют заключения по ее результатам.

«Таким образом, работники, уже фактически определившие при проведении процедуры возбуждения дела собственное мнение по его решению, будут отстранены от рассмотрения, не смогут повлиять на исход, и дело будет рассмотрено беспристрастными членами комиссии по всему кругу обстоятельств», — заключили авторы инициативы.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о создании информационной системы по предупреждению, выявлению и пресечению картельных соглашений. Система будет сканировать информацию о торгах с помощью искусственного интеллекта.

Фото: пресс-служба ФАС

Дина Коблова

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