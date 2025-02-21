ГК «МедИнвестГрупп» выкупила открытый с Grand Medica центр ядерной медицины в Новокузнецке

МЦО был признан банкротом в июне 2024 года – к тому времени общая задолженность перед кредиторами, исходя из поданных в суд заявлений, превышала 330 млн рублей. Крупнейшие суммы – более 113 млн рублей на каждого – требовали вернуть соучредители совместного предприятия – ООО «Мединвестгрупп» и учредитель «Гранд Медики» АО «Инрусинвест».

Во время введенного внешнего наблюдения в МЦО сменились владельцы – в декабре ООО «Гранд Медика» вышла из состава учредителей, продав долю столичной МИГ. Сумма сделки, как и изначальный размер инвестиций в совместный проект, не раскрывается. Новокузнецкий медцентр вместо гендиректора «Гранд Медики» Михаила Малина возглавила Лариса Тулина, которая, по информации с сайта «ПЭТ-Технолоджи», работает главным врачом в ПЭТ-центре в Москве на Большой Пироговской.

В декабре МИГ выкупила долг МЦО перед «Инрусинвест», достигший размера 116,8 млн рублей, по договору цессии за 80 млн рублей, а также долг «Гранд Медики» в размере 7,8 млн рублей – за 4,5 млн рублей.

В заявлении о прекращении судебного производства в МИГ указали, что банкротство неактуально по ряду причин. Например, в компании собираются проводить ПЭТ/КТ-диагностику по ОМС с 2025 года, продлив договор аренды помещения и соглашение о лизинге оборудования. В суде уточнили, что у должника отсутствуют средства для финансирования банкротства и расчета с кредиторами. Отдельно в материалах суда отмечено, что МЦО и «Гранд Медика» выбрали ненадлежащий способ защиты прав: «В данном случае (старта банкротства) не должна была прекращаться операционная деятельность для сохранения ликвидных активов, а корпоративные разногласия должны были быть решены в рамках соответствующих корпоративных процедур».

Совместный проект МИГ и Grand Medica запущен в 2019 году. Первым начал работать центр лекарственной терапии, затем в 2020 году открылся ПЭТ-центр, мощность которого составила 5 тысяч исследований ежегодно.

Grand Medica (актуальное название сети – Medica), аффилированная с кемеровским бизнесменом Александром Говором, объединяет сеть медцентров в Кемеровской и Новосибирской областях. По итогам 2023 года компания выручила 2,139 млрд рублей, что позволило ей занять 31-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 частных многопрофильных клиник России». В течение последних лет Medica объявляла о планах по строительству нескольких новых объектов. К открытию готовится медцентр в Новосибирске, планируется также строительство клиники в Красноярске за 1,4 млрд рублей. В мае 2024 года «Инрусинвест» запланировал строительство санаторного комплекса в Шерегеше (Кемеровская область). Инвестиции в этот проект оценивают в 3,5 млрд рублей.

ГК «МедИнвестГрупп» владеет одной из крупнейших в России сетью ПЭТ/КТ-центров – «ПЭТ-Технолоджи». По состоянию на октябрь 2024 года в стране были открыты 29 центров ядерной медицины и ПЭТ/КТ-центров сети, а ежегодный объем исследований ПЭТ/КТ составлял 165 тысяч единиц.

Фото: gm.clinic

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