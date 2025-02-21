ГК «Медси» продала свою долю в Bioniq

Первой на изменение в структуре владения компанией обратила внимание газета «Ведомости».

О том, что «Медси» и специализирующаяся на биохакинге компания Bioniq Health-tech Solutions запустят цифровую персонализированную систему, стало известно в феврале 2020 года. ГК приобрела 25% долей в ООО «Байоник-Медси» за 500 млн рублей и получила от ООО аванс за оказание медицинских услуг клиентам ассоциированной компании в течение последующих семи лет.

Так как ООО «Байоник-Медси» несет убытки и находится в стадии развития, увеличивая долю рынка по сформированному продукту, ГК обнаружила признаки обесценения инвестиции в данную ассоциированную компанию, говорится в отчете группы. На 31 декабря 2024 года «Медси» оценила возмещаемую стоимость данной инвестиции на основе заключенного 7 февраля 2025 года договора купли-продажи доли в ООО за 37 млн рублей. В результате на 31 декабря 2024 года признано обесценение инвестиции в размере 346 млн рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Байоник-Медси» зарегистрировано в Москве 17 февраля 2020 года. Совладельцами компании значатся люксембургская BQ Ventures SCSp (75%, с 7 июля 2020 года) и Федор Викторов (25%, с 10 февраля 2025 года). За 2023 год выручка ООО составила 147,7 млн рублей, убыток – 118,2 млн рублей.

Компания Bioniq Health-tech Solutions была создана в начале 2019 года в Великобритании, а в июле того же года вышла на российский рынок. База данных компании включает более 2 млн биохимических параметров, полученных у 12 тысяч человек несколько раз на протяжении восьми лет.

ГК «Медси» в настоящее время насчитывает 152 клиники в разных регионах: 69 – в Москве и области (клиники первичного приема, КДЦ, детские клиники, клинические больницы, лабораторные офисы) и 83 – в других субъектах. В актив ГК также входит служба помощи на дому. Группа традиционно занимает 1-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 частных многопрофильных клиник России», по итогам 2023 года выручка сети составила 41,6 млрд рублей. В 2024 году группа выручила 50,3 млрд рублей (+21% год к году).

Фото: freepik.com

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