Депутат Башанкаев: «Некоторые БАД содержат опасные вещества и металлы»

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил о необходимости усиления контроля за рынком биологически активных добавок (БАД) из-за обнаружения в них запрещенных веществ, включая наркотики и тяжелые металлы. По его словам, в более чем 400 препаратах выявлены опасные компоненты, а некоторые БАД с кордицепсом содержали амфетамины.

«У нас есть поверье, что если выпить 25 БАД в день, то будешь сразу здоров. И при этом ни один не повлияет на другой. С этим надо разобраться. Есть крайние примеры, когда наши коллеги в БАД с кордицепсом нашли амфетамины. Человек пил их и радовался тому, какой он энергичный. А там наркотики. Они до добра не доведут. В более чем 400 препаратах с этого рынка были обнаружены тяжелые металлы, наркотики. Это надо как-то утихомирить и пресечь», – отметил депутат на весеннем форуме «Фармлига».

Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев внес на рассмотрение в парламент законопроект, согласно которому онлайн-платформы будут обязаны проверять информацию о БАД перед публикацией объявлений об их продаже.

gxpnews