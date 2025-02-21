Центр лекобеспечения объявил 32 аукциона на поставку 17 ЛП

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил о проведении 32 аукционов на поставку 17 препаратов, предназначенных для лечения социально значимых болезней, таких как ВИЧ, туберкулез и хронический гепатит С, пишет «ФВ». Об этом сообщается на портале zakupki.gov.ru. Заявки на участие в аукционах принимаются до марта 2025 года.

Ранее Центр лекобеспечения объявил о 12 аукционах на поставку по программе ВЗН противоопухолевых препаратов, коагулянтов, иммунодепрессантов и иммуномодуляторов.