Центр лекобеспечения объявил 32 аукциона на поставку 17 ЛП

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил о проведении 32 аукционов на поставку 17 препаратов, предназначенных для лечения социально значимых болезней, таких как ВИЧ, туберкулез и хронический гепатит С, пишет «ФВ». Об этом сообщается на портале zakupki.gov.ru. Заявки на участие в аукционах принимаются до марта 2025 года.
Ранее Центр лекобеспечения объявил о 12 аукционах на поставку по программе ВЗН противоопухолевых препаратов, коагулянтов, иммунодепрессантов и иммуномодуляторов.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Велпатасвир + софосбувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 400 мг
|336 896 табл. (шт.)
|3598,00
|1 212 151 808,00
|03.03.2025
|2
|Велпатасвир + софосбувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 400 мг
|13 868 табл. (шт.)
|3598,00
|49 897 064,00
|24.02.2025
|3
|Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|504 000 табл. (шт.)
|43,34
|21 843 360,00
|21.02.2025
|4
|Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|196 620 табл. (шт.)
|43,34
|8 521 510,80
|24.02.2025
|5
|Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг
|16 500 000 табл. (шт.)
|52,08
|859 320 000,00
|05.03.2025
|6
|Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг
|38 306 824 табл. (шт.)
|12,00
|459 681 888,00
|03.03.2025
|7
|Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг
|300 табл. (шт.)
|7,26
|2 178,00
|24.02.2025
|8
|Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг
|34 710 табл. (шт.)
|3,63
|125 997,30
|24.02.2025
|9
|Лопинавир + ритонавир, раствор для приема внутрь, 80 мг/мл + 20 мг/мл
|531 060 мл
|17,61
|9 351 966,60
|20.02.2025
|10
|Зидовудин, раствор для инфузий, 10 мг/мл
|421 400 мл
|23,43
|9 873 402,00
|20.02.2025
|11
|Кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг + 10 мг + 150 мг + 200 мг
|1 843 639 табл. (шт.)
|445,72
|821 746 775,08
|05.03.2025
|12
|Кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг + 10 мг + 150 мг + 200 мг
|40 935 табл. (шт.)
|445,72
|18 245 548,20
|26.02.2025
|13
|Биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 50 мг + 25 мг + 200 мг
|386 416 табл. (шт.)
|471,90
|182 349 710,40
|28.02.2025
|14
|Левофлоксацин, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг
|1 519 370 капс. (шт.)
|3,55
|5 393 763,50
|26.02.2025
|15
|Левофлоксацин, раствор для инфузий, 5 мг/мл
|13 130 400 мл
|0,92
|12 079 968,00
|28.02.2025
|16
|Левофлоксацин, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг
|1 523 890 капс. (шт.)
|5,30
|8 076 617,00
|27.02.2025
|17
|Левофлоксацин, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 750 мг
|1 160 910 табл. (шт.)
|9,35
|10 854 508,50
|28.02.2025
|18
|Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|31 914 табл. (шт.)
|396,00
|12 637 944,00
|28.02.2025
|19
|Циклосерин, капсулы, 125 мг
|622 485 капс. (шт.)
|16,30
|10 146 505,50
|28.02.2025
|20
|Ламивудин + фосфазид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и/или таблетки, 150 мг + 400 мг
|2 699 700 табл. (шт.)
|29,32
|79 155 204,00
|28.02.2025
|21
|Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг
|5192 г лекарственной формы
|220,20
|1 143 278,40
|27.02.2025
|22
|Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 750 мг
|2 709,75 г лекарственной формы
|180,40
|488 838,90
|27.02.2025
|23
|Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг
|106 920 г лекарственной формы
|180,00
|19 245 600,00
|28.02.2025
|24
|Протионамид, таблетки, покрытые оболочкой, и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг
|561 791 табл. (шт.)
|5,28
|2 966 256,48
|27.02.2025
|25
|Спарфлоксацин, таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг
|295 947 табл. (шт.)
|32,39
|9 585 723,33
|27.02.2025
|26
|Аминосалициловая кислота, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 3 г, и/или раствор для инфузий, 30 мг/мл, 100 мл
|15 764 г лекарственной формы
|74,32
|1 171 580,48
|27.02.2025
|27
|Аминосалициловая кислота, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, и/или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 1000 мг
|1 723 775 табл. (шт.)
|16,50
|28 442 287,50
|28.02.2025
|28
|Аминосалициловая кислота, раствор для инфузий, 30 мг/мл, и/или лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 13,49 г
|40 838 г действующего вещества
|74,32
|3 035 080,16
|27.02.2025
|29
|Моксифлоксацин, раствор для инфузий, 1,6 мг/мл
|9 759 250 мл
|2,12
|20 689 610,00
|28.02.2025
|30
|Моксифлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|1 105 980 табл. (шт.)
|19,98
|22 097 480,40
|28.02.2025
|31
|Линезолид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|192 160 табл. (шт.)
|130,90
|25 153 744,00
|28.02.2025
|32
|Линезолид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг
|1 026 150 табл. (шт.)
|63,99
|65 663 338,50
|28.02.2025