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Центр лекобеспечения объявил 32 аукциона на поставку 17 ЛП

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил о проведении 32 аукционов на поставку 17 препаратов, предназначенных для лечения социально значимых болезней, таких как ВИЧ, туберкулез и хронический гепатит С, пишет «ФВ». Об этом сообщается на портале zakupki.gov.ru. Заявки на участие в аукционах принимаются до марта 2025 года.

Ранее Центр лекобеспечения объявил о 12 аукционах на поставку по программе ВЗН противоопухолевых препаратов, коагулянтов, иммунодепрессантов и иммуномодуляторов.

МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе
1 Велпатасвир + софосбувиртаблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 400 мг 336 896 табл. (шт.) 3598,00 1 212 151 808,00 03.03.2025
2 Велпатасвир + софосбувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 400 мг 13 868 табл. (шт.) 3598,00 49 897 064,00 24.02.2025
3 Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 504 000 табл. (шт.) 43,34 21 843 360,00 21.02.2025
4 Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 196 620 табл. (шт.) 43,34 8 521 510,80 24.02.2025
5 Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг 16 500 000 табл. (шт.) 52,08 859 320 000,00 05.03.2025
6 Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг 38 306 824 табл. (шт.) 12,00 459 681 888,00 03.03.2025
7 Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг 300 табл. (шт.) 7,26 2 178,00 24.02.2025
8 Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг 34 710 табл. (шт.) 3,63 125 997,30 24.02.2025
9 Лопинавир + ритонавир, раствор для приема внутрь, 80 мг/мл + 20 мг/мл 531 060 мл 17,61 9 351 966,60 20.02.2025
10 Зидовудин, раствор для инфузий, 10 мг/мл 421 400 мл 23,43 9 873 402,00 20.02.2025
11 Кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг + 10 мг + 150 мг + 200 мг 1 843 639 табл. (шт.) 445,72 821 746 775,08 05.03.2025
12 Кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг + 10 мг + 150 мг + 200 мг 40 935 табл. (шт.) 445,72 18 245 548,20 26.02.2025
13 Биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 50 мг + 25 мг + 200 мг 386 416 табл. (шт.) 471,90 182 349 710,40 28.02.2025
14 Левофлоксацинкапсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг 1 519 370 капс. (шт.) 3,55 5 393 763,50 26.02.2025
15 Левофлоксацин, раствор для инфузий, 5 мг/мл 13 130 400 мл 0,92 12 079 968,00 28.02.2025
16 Левофлоксацин, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг 1 523 890 капс. (шт.) 5,30 8 076 617,00 27.02.2025
17 Левофлоксацин, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 750 мг 1 160 910 табл. (шт.) 9,35 10 854 508,50 28.02.2025
18 Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 31 914 табл. (шт.) 396,00 12 637 944,00 28.02.2025
19 Циклосерин, капсулы, 125 мг 622 485 капс. (шт.) 16,30 10 146 505,50 28.02.2025
20 Ламивудин + фосфазид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и/или таблетки, 150 мг + 400 мг 2 699 700 табл. (шт.) 29,32 79 155 204,00 28.02.2025
21 Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг 5192 г лекарственной формы 220,20 1 143 278,40 27.02.2025
22 Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 750 мг 2 709,75 г лекарственной формы 180,40 488 838,90 27.02.2025
23 Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг 106 920 г лекарственной формы 180,00 19 245 600,00 28.02.2025
24 Протионамид, таблетки, покрытые оболочкой, и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг 561 791 табл. (шт.) 5,28 2 966 256,48 27.02.2025
25 Спарфлоксацин, таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг 295 947 табл. (шт.) 32,39 9 585 723,33 27.02.2025
26 Аминосалициловая кислота, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 3 г, и/или раствор для инфузий, 30 мг/мл, 100 мл 15 764 г лекарственной формы 74,32 1 171 580,48 27.02.2025
27 Аминосалициловая кислота, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, и/или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 1000 мг 1 723 775 табл. (шт.) 16,50 28 442 287,50 28.02.2025
28 Аминосалициловая кислота, раствор для инфузий, 30 мг/мл, и/или лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 13,49 г 40 838 г действующего вещества 74,32 3 035 080,16 27.02.2025
29 Моксифлоксацин, раствор для инфузий, 1,6 мг/мл 9 759 250 мл 2,12 20 689 610,00 28.02.2025
30 Моксифлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 1 105 980 табл. (шт.) 19,98 22 097 480,40 28.02.2025
31 Линезолид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 192 160 табл. (шт.) 130,90 25 153 744,00 28.02.2025
32 Линезолид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг 1 026 150 табл. (шт.) 63,99 65 663 338,50 28.02.2025

gxpnews

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21 февраля, 2025 | Просмотров: 14