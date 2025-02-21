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ФАС согласовала приобретение аптечных сетей компанией «Ригла» в 10 регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайства компании «Ригла» о приобретении 32 аптечных организаций. Сделки охватывают ряд регионов, включая Камчатский и Хабаровский края, а также Сахалинскую область.

В сообщении ведомства говорится: «В Камчатском и Хабаровском краях, а также в Сахалинской области сделки о приобретении организацией 16 хозяйствующих субъектов согласованы с направленными на обеспечение конкуренции предписаниями:

  • для потребителей – обеспечить продажу в регионе не менее двух препаратов в рамках каждого МНН из ассортимента необходимых лекарственных препаратов;
  • для поддержки поставщиков – принимать решение о пролонгации или заключении договора на поставку препаратов и медизделий на недискриминационных условиях».

ФАС также будет контролировать выполнение этих предписаний. В случае невыполнения условий антимонопольная служба имеет право обратиться в суд для признания сделок недействительными.

gxpnews

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21 февраля, 2025 | Просмотров: 14