Минздрав внес изменения в перечень препаратов с содержанием этанола

Внесены изменения в перечень лекарств, для производства которых используется этанол. В список добавили четыре новых пункта, а для восьми наименований препаратов изменили лекарственную форму и (или) объем первичной упаковки.
Минздрав внес изменения в перечень прошедших регистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза или законодательством РФ лекарств, в качестве сырья для производства которых используется фармсубстанция этилового спирта (этанол). Соответствующий приказ № 78 от 20.02.2025 был опубликован в Государственном реестре лекарственных средств.
Изменения вносятся в приказ Минздрава № 746 от 28.12.2024. Перечень лекарств, в которых используется этанол, содержит 231 пункт. Его предлагается дополнить следующими наименованиями.
|46.1
|Валемидин
|Капли для приема внутрь спиртовые
|25 мл
|136.1
|Мяты перечной листьев масло + Пустырника травы настойка + Фенобарбитал
|Капли для приема внутрь
|15, 25 мл
|136.2
|Мяты перечной листьев масло + Пустырника травы настойка + Этилбромизовалерианат
|Капли для приема внутрь
|25, 50 мл
|149.1
|Пантов оленя благородного экстракт
|Экстракт для приема внутрь жидкий
|50, 100 мл
Еще восемь пунктов предлагается изложить в новой редакции. Изменения касаются лекарственной формы и (или) объема первичной упаковки следующих препаратов:
- камфора;
- муравьиный спирт;
- мяты перечной листьев масло + фенобарбитал + этилбромизовалерианат;
- нафтифин;
- нитроглицерин;
- пиритион цинк;
- тербинафин;
- хлоргексидин.
Изменения в перечень внесены в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1437 от 28.10.2024 — им утвержден перечень лекарств, при производстве которых используется этанол объемной долей более 20%. Документ вступил в силу с 25 декабря 2024 года.
В июле прошлого года президент подписал закон о налоговой реформе, который предусматривает введение акцизов на фармсубстанцию этилового спирта с 2025 года. Чтобы цены на лекарства не выросли, к вычету будет приниматься акциз на субстанцию этанола при производстве лекарств и препаратов, а также продукции с общей долей содержания этилового спирта менее 20% (не содержащей спирт) и медизделий, список которых Минздрав должен закрепить в специальном перечне.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik