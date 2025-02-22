Минздрав внес изменения в перечень препаратов с содержанием этанола

Внесены изменения в перечень лекарств, для производства которых используется этанол. В список добавили четыре новых пункта, а для восьми наименований препаратов изменили лекарственную форму и (или) объем первичной упаковки.

Минздрав внес изменения в перечень прошедших регистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза или законодательством РФ лекарств, в качестве сырья для производства которых используется фармсубстанция этилового спирта (этанол). Соответствующий приказ № 78 от 20.02.2025 был опубликован в Государственном реестре лекарственных средств.

Изменения вносятся в приказ Минздрава № 746 от 28.12.2024. Перечень лекарств, в которых используется этанол, содержит 231 пункт. Его предлагается дополнить следующими наименованиями.

46.1 Валемидин Капли для приема внутрь спиртовые 25 мл 136.1 Мяты перечной листьев масло + Пустырника травы настойка + Фенобарбитал Капли для приема внутрь 15, 25 мл 136.2 Мяты перечной листьев масло + Пустырника травы настойка + Этилбромизовалерианат Капли для приема внутрь 25, 50 мл 149.1 Пантов оленя благородного экстракт Экстракт для приема внутрь жидкий 50, 100 мл

Еще восемь пунктов предлагается изложить в новой редакции. Изменения касаются лекарственной формы и (или) объема первичной упаковки следующих препаратов:

камфора;

муравьиный спирт;

мяты перечной листьев масло + фенобарбитал + этилбромизовалерианат;

нафтифин;

нитроглицерин;

пиритион цинк;

тербинафин;

хлоргексидин.

Изменения в перечень внесены в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1437 от 28.10.2024 — им утвержден перечень лекарств, при производстве которых используется этанол объемной долей более 20%. Документ вступил в силу с 25 декабря 2024 года.

В июле прошлого года президент подписал закон о налоговой реформе, который предусматривает введение акцизов на фармсубстанцию этилового спирта с 2025 года. Чтобы цены на лекарства не выросли, к вычету будет приниматься акциз на субстанцию этанола при производстве лекарств и препаратов, а также продукции с общей долей содержания этилового спирта менее 20% (не содержащей спирт) и медизделий, список которых Минздрав должен закрепить в специальном перечне.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik