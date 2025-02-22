ЮАР прекратила исследования вакцины от ВИЧ из-за заморозки помощи от США

В ЮАР остановили проект по разработке вакцины от ВИЧ, показавшей положительные результаты на животных, из-за решения администрации Трампа прекратить финансирование страны. Африканские ученые изучали антитела двух пациентов, обладающие уникальной способностью нейтрализовать вирус.

Южноафриканские ученые остановили клинические испытания вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) из-за прекращения финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом пишет агентство Reuters.

Университет Витватерсранда в городе Йоханнесбург изучал генетические последовательности двух ВИЧ-инфицированных южноафриканцев, у которых обнаружили редкие антитела, нейтрализующие вирус. Исследователям из вуза удалось создать препарат на основе технологии матричной РНК, которая зарекомендовала себя во время пандемии COVID-19.

Разработка вызвала иммунный ответ у кроликов в ходе первых испытаний. После этого ученые улучшили формулу и представили четыре новых варианта вакцины, планируя изучать их на добровольцах в ЮАР, Кении и Уганде. Однако все исследования проводились исключительно на средства, выделенные американским ведомством.

Решение о приостановке финансирования приняла администрация президента США Дональда Трампа, которая заморозила предоставление помощи всем зарубежным странам на 90 дней. Более того, он издал отдельный указ о прекращении поддержки ЮАР после того, как страна продолжила реализацию земельной реформы и подала иск против Израиля в Международном суде.

Имея самое большое в мире население с положительным ВИЧ-статусом (более 8 млн человек), ЮАР стала центром исследований в области борьбы с инфекцией. Многие значимые открытия в области лечения и профилактики ВИЧ были сделаны именно здесь. Отмечается, что без финансовой помощи Вашингтона также парализуется работа над лекарствами против туберкулеза и новыми антибиотиками.

С момента открытия вируса в 1983 году создание вакцины против него остается одной из самых сложных задач в медицине. Основная проблема заключается в способности ВИЧ быстро мутировать.

Фото: h9images / freepik

Владимир Заболотских

pharmvestnik