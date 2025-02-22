Инвестфонд HBM Healthcare рассматривает продажу доли в Swixx Biopharma

Источники Bloomberg сообщили, что швейцарский фонд HBM рассматривает продажу своей доли в Swixx Biopharma за 1,7 млрд долл. Это почти в 63 раза больше первоначальных инвестиций в фармкомпанию (27 млн долл.).
Инвестиционный фонд HBM Healthcare Investments рассматривает возможность продажи своей доли в фармацевтической компании Swixx Bioрharma. Ее стоимость оценивается в 1,5 млрд швейцарских франков (1,7 млрд долл.), пишет Bloomberg.
По информации источников агентства, HBM начал процесс зондирования рынка, а также нанял финансовых консультантов из Jefferies Financial Group и Centerview Partners для анализа сделки, однако не принял окончательное решение. Допускается, что инвестфонд может провести публичное размещение акций компании на бирже (IPO).
Swixx специализируется на фармацевтической дистрибуции в странах с небольшими рынками, которые предъявляют особые условия к маркировке и упаковке препаратов. Она берет на себя логистику, приведение продукции в соответствие с местными требованиями и взаимодействие с регуляторными органами, позволяя производителям полностью концентрироваться на разработке и исследованиях лекарств.
Штаб-квартира компании находится в швейцарском городе Бар. В 2023 году ее выручка составила 900 млн евро (943 млн долл.), а география присутствия охватывает 44 государства, в их числе — Россия. Ранее Swixx стала преемником российских подразделений двух американских фармгигантов, решивших прекратить деятельность в стране — Bristol Myers Squibb (в 2022 году) и Eli Lilly (в 2023 году), продолжив поставки их препаратов.
HBM занимается долгосрочными инвестициями в частные и публичные компании из сектора здравоохранения. Его основал в 2001 году бывший финансовый директор Roche. В 2017 году фонд приобрел четверть акций Swixx за 26 млн евро (27 млн долл.).
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