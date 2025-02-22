Инвестфонд HBM Healthcare рассматривает продажу доли в Swixx Biopharma

Источники Bloomberg сообщили, что швейцарский фонд HBM рассматривает продажу своей доли в Swixx Biopharma за 1,7 млрд долл. Это почти в 63 раза больше первоначальных инвестиций в фармкомпанию (27 млн долл.).

Инвестиционный фонд HBM Healthcare Investments рассматривает возможность продажи своей доли в фармацевтической компании Swixx Bioрharma. Ее стоимость оценивается в 1,5 млрд швейцарских франков (1,7 млрд долл.), пишет Bloomberg.

По информации источников агентства, HBM начал процесс зондирования рынка, а также нанял финансовых консультантов из Jefferies Financial Group и Centerview Partners для анализа сделки, однако не принял окончательное решение. Допускается, что инвестфонд может провести публичное размещение акций компании на бирже (IPO).