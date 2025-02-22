Bristol Myers Squibb не удалось расширить применение препарата Opdualag при меланоме

Opdualag оказался неэффективен в качестве адъювантной терапии при меланоме. Противораковый препарат, состоящий из ниволумаба и relatlimab, не оправдывает ожидания компании BMS уже во второй раз.

Bristol Myers Squibb (BMS) сообщила о завершении III фазы клинических испытаний противоопухолевого препарата Opdualag (ниволумаб + relatlimab), который не показал эффективность в лечении в пациентов с полностью удаленной меланомой III и IV стадий.

Opdualag состоит из двух активных веществ. Первое — «Опдиво» (ниволумаб), которое помогает иммунной системе бороться с раковыми клетками путем блокировки белка PD-1 на поверхности Т-лимфоцитов. Второе — relatlimab, усиливающий противоопухолевый иммунный ответ.