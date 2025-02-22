Bristol Myers Squibb не удалось расширить применение препарата Opdualag при меланоме

Opdualag оказался неэффективен в качестве адъювантной терапии при меланоме. Противораковый препарат, состоящий из ниволумаба и relatlimab, не оправдывает ожидания компании BMS уже во второй раз.
Bristol Myers Squibb (BMS) сообщила о завершении III фазы клинических испытаний противоопухолевого препарата Opdualag (ниволумаб + relatlimab), который не показал эффективность в лечении в пациентов с полностью удаленной меланомой III и IV стадий.
Opdualag состоит из двух активных веществ. Первое — «Опдиво» (ниволумаб), которое помогает иммунной системе бороться с раковыми клетками путем блокировки белка PD-1 на поверхности Т-лимфоцитов. Второе — relatlimab, усиливающий противоопухолевый иммунный ответ.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило их комбинацию в 2022 году для лечения пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой. В прошлом году продажи лекарства принесли производителю 928 млн долл. выручки, что на 48% больше, чем годом ранее.
Это уже второе исследование, которое не смогло пройти лекарство. Год назад BMS изучала его терапевтическое действие при метастатическом колоректальном раке.
Известно, что в 2028 году закончится срок действия патентных прав на два препарата-бестселлера фармгиганта, в их числе «Эликвис» (апиксабан) и «Опдиво». В апреле 2024 года компания анонсировала реализацию программы сокращения расходов на 1,5 млрд долл. для укрепления своего финансового положения.
Фото: bms.com
Владимир Заболотских
pharmvestnik