Тимофей Нижегородцев назвал приоритетные для включения в СЗЛС препараты

В перечне СЗЛС нужно выделить несколько групп лекарств, которые действительно должны производиться в России по полному циклу, на базе которых функционирует система здравоохранения. Такой позиции придерживается ФАС. Также в службе считают, что систему прослеживаемости субстанций необходимо протестировать в течение года.

Федеральная антимонопольная служба выступает за максимальную приоритизацию конкретных классов лекарственных препаратов. Об этом на конференции «Фармлига» заявил заместитель руководителя службы Тимофей Нижегородцев, передает корреспондент «ФВ».

По словам Нижегородцева, есть группы препаратов, которые необходимо производить в России по полному циклу. Это вакцины, препараты крови, те препараты, на базе которых функционирует система здравоохранения.

Кроме того сейчас внедряется система прослеживаемости субстанций. По словам Нижегородцева, чтобы она была надежной и гарантировала отсутствие манипуляций, ее надо проверить. «Мы считаем, что эта система должна протестироваться в течение года, чтобы посмотреть, что будет с остатками, что будет с теми препаратами, к которым в регистрационном удостоверении указаны несколько производителей», — отметил он.

Представитель ФАС добавил, что в целом служба поддерживает те меры, которые направлены на развитие российской фармы.

Ранее в ходе «круглого стола» в Госдуме представители Минпромторга сообщили, что завершение работы над критериями включения в перечень СЗЛС ожидается к концу февраля. Позиции министерства и ФАС близки, но с Минздравом остаются несколько дискуссионных вопросов. Как писал «ФВ», представители фармацевтической отрасли разошлись во мнениях по поводу критериев включения препаратов в новый список и возможных последствий для рынка. Эксперты предостерегли, чтобы на выходе не получился второй Перечень ЖНВЛП.

Фото: fas.gov.ru

Елена Калиновская

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