«Полисан» запустил новую линию для розлива инъекционных ЛП

На фармацевтическом заводе «Полисан» введена в эксплуатацию новая линия для розлива инъекционных препаратов, сообщила пресс-служба компании. Новая линия предназначена для производства инъекционных препаратов в ампулах объемом 2 мл. Это решение позволит минимизировать время переналадки оборудования и увеличить производственные мощности участка розлива до 100 млн ампул в год.

Оборудование, поставленное компанией Syntegon, было установлено летом 2024 года, а его тестирование и валидация завершились в начале февраля 2025 года. Выбор был обусловлен тем, что линия практически идентична существующей линии розлива, которая работает на фармацевтическом заводе с 2011 года. Это позволит не переучивать производственный и технический персонал завода и обеспечит взаимозаменяемость запасных частей.

Ранее сообщалось, что «Полисан» инвестирует 3,5 млрд рублей в проект по созданию производства на территории промышленного парка «Софийский» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

gxpnews