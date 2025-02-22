Стагнация акций AstraZeneca привела к снижению зарплаты CEO

Несмотря на рост выручки AstraZeneca на 18% в 2024 году и рекордные продажи 14 ключевых препаратов, компенсация генерального директора компании Паскаля Сорио сократилась на 16%, пишет Fierce Pharma. Согласно годовому отчету, его зарплата снизилась с $21,9 млн в 2023 году до $18,5 млн в 2024 году.

Основная причина – стагнация акций компании, которые с момента прихода Сорио в 2012 году выросли в шесть раз, но за последние 2 года оставались стабильными. В результате долгосрочные поощрения компании, привязанные к курсу акций, упали с $16,1 до $11,9 млн.

Несмотря на критику компенсации CEO со стороны инвесторов в предыдущие годы, некоторые аналитики, включая председателя компании по управлению инвестициями GQG Partners Раджива Джайна, считают, что Сорио «значительно недоплачивают» за его вклад в рост британско-шведской компании. Под его руководством продажи компании выросли с $25,7 до $54,1 млрд, а крупное приобретение Alexion за $39 млрд в 2021 году стало большим шагом в развитии бизнеса.

gxpnews